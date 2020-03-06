«Может с ног сбить»: как метан убил двух шахтеров в Коми

На шахте «Воркутинская» в республике Коми произошел выброс метана. В результате на поверхность вывели 104 человека — двое горняков погибли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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6 марта 2020 года в 4.02 на шахте «Воркутинская» в конвейерном штреке подготовительного забоя (он создается для проходки вскрывающих и/или подготовительных горных выработок — «Газета.Ru») произошло газодинамическое явление с обильным выделением метана. Сработавшая система защиты автоматически отключила подачу электроэнергии. В момент инцидента в забое находилось четыре человека, сообщили в пресс-службе компании «Воркутауголь».

Там добавили, что на предприятии произошел только выброс метана — взрывов зафиксировано не было. «Резкий поток метана, который с ног может сбить, можно получить травмы и при этом создается непригодная для дыхания атмосфера. Но взрыва, вспышек, воспламенений не было», — уточнил начальник пресс-службы компании Андрей Харайкин.

На предприятии был введен план ликвидации аварии — из 106 работников подземной группы на поверхность были выведены 104 человека. На данный момент работа предприятия приостановлена, проводится разгазирование выработок, выясняются причины происшествия. Отмечается, что угрозы взрыва нет.

Согласно информации из открытых источников, шахта «Воркутинская», принадлежащая АО «Воркутауголь», введена в эксплуатацию в 1973 году. Ее производственная мощность составляет 1,8 млн тонн угля в год. Промышленные запасы шахты оцениваются в 40 млн тонн.

Это не первое происшествие на данном предприятии. Самая крупная авария произошла на шахте «Северная» в феврале 2016 года, когда произошли два взрыва метана. Жертвами первого стали 30 человек, второго — шесть. Под удар попали спасатели, которые были задействованы в поисково-спасательных работах.

Причиной взрывов стали многолетние и системные нарушения требований промышленной безопасности, которые допускались из-за желания руководства шахты выполнить план по добыче угля и избежать штрафов.

Всего по делу о взрывах проходят 14 человек. Главными обвиняемыми правоохранители считают техдиректора АО «Воркутауголь» Дениса Пайкина, помощника директора по охране труда исполнительного аппарата предприятия Олега Бабиченко, директора шахты «Северная» Михаил Тимофеев, главного инженера Виктора Титкова, начальника участка аэрологической безопасности Владислава Акиничева, а также его заместителей Андрея Плахова и Александра Халиченко.

Обвиняемым вменяют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть людей. Правоохранители считают, что руководством шахты систематически нарушались требования безопасности, связанные с проветриванием горных выработок.

Однако добыча сырья при этом не останавливалась, что привело к загазованности пространства. Из-за вмешательства Федюкова в шахте перестала работать система автоматического отключения электричества при повышении концентрации метана.

«Также игнорировалась необходимость принудительного разупрочнения кровли, это привело к ее зависанию и обрушению, последующему повреждению горно-шахтного оборудования, короткому замыканию, воспламенению и взрыву метано-воздушной смеси», — добавили в ведомстве.

Госинспектору Воркутинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора Павлу Маслову предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, он не контролировал соблюдение требований безопасности на шахте.

В связи с этими нарушениями на шахте произошел первый взрыв метана, жертвами которого стали 30 человек. После этого 27 февраля в шахту отправили горноспасателей и горняков — при этом обвиняемые знали, что возможен новый взрыв. Он случился в ночь на 28 февраля — погибли еще шесть человек. 17 человек в результате двух взрывов получили травмы.

Только в октябре 2019 года Следственный комитет сообщил об окончании расследования, которое длилось больше 2,5 лет. Материалы дела насчитывают 392 тома. Сейчас результаты направлены в прокуратуру. Из фигурантов дела вину признал только Халиченко.