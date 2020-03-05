ВОЗ предупреждает: пора включать «агрессивное сдерживание»

Кто на очереди у коронавируса?

— К 6 марта в мире коронавирус COVID-19 подтвержден у 98118 человек: за последние сутки заболели еще 2736. Умерли 3387 человек, однако 54965 выписались из больницы,

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— Новый коронавирус активно распространяется в странах со слабой системой здравоохранения, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, всему миру пора прибегнуть к «агрессивному» сдерживанию COVID-19.

— Эпидемиолог предупредил о вспышках коронавируса в ряде стран в ближайшие недели.

Глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг указал, что в страны, где сейчас наблюдается наиболее тяжелая ситуация, вирус завезли зараженные китайские путешественники. Однако они ездили и в другие места.

Москва готова бороться с инфекцией

— В Москве ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения вируса. Согласно документу на портале мэра и правительства города, граждане, посещавшие страны, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию.

— Петербургский международный экономический форум, запланированный на 3-6 июня, отменился из-за коронавируса. Соответствующее решение принял оргкомитет.

— Коронавирус подтвердили еще у одного человека на территории РФ. Им оказался итальянец, который прилетел в страну 29 февраля. Сейчас он находится в инфекционном боксе, заболевание протекает в легкой форме.

— «Аэрофлот» приостанавливает авиасообщение с Гонконгом. Последние рейсы из Москвы будут выполняться до 7 марта, из Гонконга — до 8 марта.

Карантин продлили до нового года

— На территории Великобритании зафиксировали первую смерть от коронавируса. В настоящее время власти пытаются установить круг контактировавших с мужчиной лиц.

— Число заражений коронавирусом в Иране превысило 3,5 тысячи, жертв — 107 человек. Власти приняли решение продлить отмену занятий в учебных заведениях Ирана, университетах и школах до «нового года». В Иране он начинается 20 марта.

— в Италии инфицированы уже более 3 тыс. человек, скончались 148. В условиях чрезвычайного положения правительство выделило €7,5 млрд на поддержку компаний и населения.

— Число заразившихся новым коронавирусом в Японии достигло 1 055. Большая часть из них — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Однако 6 жителей Приморья и 1 представитель Омской области, которые находились на карантине во Владивостоке, покинули больничные стены. Информацию подтвердила официальный представитель краевого министерства здравоохранения Ксения Гусенцова.