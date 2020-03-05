Одно условие: серийный маньяк может избежать казни в США

В США 74-летний серийный маньяк Джозеф Деанджело — также известный по прозвищам «Убийца из Золотого штата» и «Насильник с востока» — заявил, что готов признать вину и помочь следствию при условии, что вместо смертной казни его приговорят к пожизненному заключению. Об этом сообщил его адвокат. Следствие считает, что на счету Деанджело — 13 убийств и 50 изнасилований в период с 1976 по 1986 годы.

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Телеканал CBS13 обнародовал письмо, которое отправила прокуратура Сакраменто штата Калифорния пострадавшим и родственникам жертв. В нем представители ведомства объяснили, что для всех участников дела будет лучше согласиться на условия Деанджело, так как это ускорит процесс разрешения дела.

«Уголовные дела часто решаются в течение многих лет, — говорится в письме. — Процесс судебного разбирательства доставляет много стресса жертвам и их семьям. Этот конкретный случай чрезвычайно сложен из-за количества обвиняемых преступлений и различных мест совершения обвиняемых преступлений.

Мы хотели бы достичь разрешения по делу, которое позволит избежать судебного разбирательства».

На данный момент сотрудники прокуратуры встречаются с родственниками жертв, чтобы узнать, согласятся ли они на условия злоумышленника, пишет портал Daily Mail. С предложением Деанджело уже согласилась американка Крис Педретти, которую он изнасиловал в 1976 году. На момент преступления девочке было 15 лет.

«Я не против, но взамен мы все хотим ответов. Где он был? Что он делал? Он должен ответить нам!» — заявила она порталу LA Times.

Педретти поддерживает и другая пострадавшая, первая жертва насилия Деанджело — Филлис Хеннеман. В разговоре с LA Times она отметила, что будет удовлетворена решением о пожизненном заключении маньяка, только если тот ответит на все вопросы о нападениях.

В то же время представитель окружной прокураторы Ориндж Тодд Спитцер считает, что нужно продолжать добиваться смертной казни для преступника. «Попытки общественных защитников поговорить с семьями потерпевших о сделке и о признании вины совершенно неуместны», — заявил он.

Напомним, что серийный убийца Джозеф Деанджело был пойман в апреле 2018 года — спустя 40 лет с начала следствия. Выявить преступника удалось с помощью базы данных сайта GEDmatch. Это портал, куда любой человек может загрузить свои ДНК-данные, с помощью которых выстраивается его генеалогическое древо.

Так поступили и полицейские – загрузили ДНК-профиль серийного убийцы и нашли совпадения с несколькими генеалогическими древами. После этого правоохранители искали среди членов указанных семей мужчин, черты которых больше всего были схожи с ориентировками на разыскиваемого преступника. Также основным критерием поиска было проживание человека в Калифорнии в 1970-х и 1980-х годах.

Представители сайта GEDmatch заявили, что с официальным запросом о поиске преступника полиция к ним не обращалась. Тем не менее, по их словам, соглашение на пользование услугами сайта полиция не нарушила, так как в нем говорится, что данные ДНК-анализов могут использовать не только для поиска родственников.

Прокурор калифорнийского округа Контра-Коста Пол Хоулс рассказал, что полиция вычислила Деанджело еще в марте 2018 года. Сам Хоулс ездил к его дому и даже хотел попросить убийцу самостоятельно сдать ДНК-тест, однако посчитал это небезопасным. Было решено начать слежку за подозреваемым, после чего полиция тайно взяла образцы ДНК Деанджело, а через четыре часа результат был уже готов – абсолютное совпадение с ДНК-профилем преступника.

«Еще лет 10 назад о таком невозможно было и помыслить», — заявлял Хоулс.

Сейчас известно, что первой жертвой стала 23-летняя девушка из Сакраменто, к которой Деанджело проник ночью, после чего связал и изнасиловал ее. Далее нападения начали происходить с интервалом всего в несколько дней.

Обычно маньяк выбирал одноэтажные дома, проникал в них через окна и связывал жертвам руки. Он ослеплял женщин ярким светом и угрожал им расправой.

По рассказам пострадавших, горожане начали вооружаться пистолетами и бейсбольными битами, покупать сторожевых собак и запирать двери. Однако это не помогало – изнасилования продолжались.

В 1978 году Деанджело совершил первое убийство: ночью у него произошла ссора с незнакомой парой – в гневе мужчина выстрелил в горожан и убежал. Жертвами всех остальных убийств также становились влюбленные или супруги.

На месте преступлений Насильник с Востока не оставлял никаких улик, все нападения он продумывал заранее и осуществлял с невероятной ловкостью и аккуратностью. Это натолкнуло следствие на мысль, что Деанджело сам мог быть связан с полицией.

Действительно, во время Вьетнамской войны Деанджело служил на военном корабле. А после работал в полиции города Эксетер в Калифорнии. Бывший коллега преступника Николас Уиллик рассказал, что никогда не мог подумать, что тот может стоять за преступлениями, которые они же сами позже и расследовали.

«Он был обыкновенным человеком, обыкновенным Джо», — вспоминает Уиллик.

Однако в 1979 году Деанжело все-таки уволили за одну провинность – воровство в аптеке. В течение последних 27 лет «убийца из Золотого штата» проживал с дочерью и внучкой в городе Ситрес Хайтс, недалеко от Сакраменто. Он занимался ремонтом грузовиков в местной сети продуктовых магазинов.

Соседи рассказали, что Деанджело был педантичным, тщательно ухаживал за своей лужайкой, а иногда мог «вспыхивать» и громко ругаться. «Очень любил слово на букву F», — рассказывал один из его соседей.

В 1986 году преступления маньяка резко прекратились. Пока у следствия нет догадок, почему Деанжело перестал убивать. Однако некоторые эксперты считают, что дело в возрасте – в тот момент злоумышленнику исполнилось 40 лет.

В интервью газете The New York Times доктор Майкл Стоун отметил, что в этом возрасте падает уровень тестостерона — соответственно, ослабевают и физические возможности.

С ним согласился и специалист по уголовному профайлингу Марк Сафарик. «Среди серийных убийц действительно мало тех, кому за 50», — сообщил он.

Причиной же начала серийных нападений мог стать несчастливый брак Деанджело, полагает прокурор Поул Хоулс. Одна из женщин, изнасилованных маньяком в 1978 году, рассказывала, что после преступления он кричал: «Я ненавижу тебя! Я ненавижу тебя! Я ненавижу тебя, Бонни!». Изнасилованную женщину между тем звали Беверли.

Как выяснилось, насильник был обручен с американкой по имени Бонни Джин Колвелл. Они учились вместе в школе, а в конце 1960-х в местной калифорнийской газете даже было опубликовано объявление об их помолвке. Но их свадьба так и не состоялась. В 1973 году Деанджело женился на другой женщине – Шэрон Хаддл, с которой позже тоже развелся.