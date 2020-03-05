«Я был здоров»: Голунова отправят к психиатрам

Журналиста Ивана Голунова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Эта процедура будет проведена в рамках уголовного дела в отношении экс-полицейских, которых обвиняют в незаконном задержании журналиста, заявил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

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«Голунову назначена психолого-психиатрическая экспертиза в рамках дела. Это вполне стандартная процедура. <…> Данная экспертиза однодневная, так называемая пятиминутка», — сообщил он.

По словам самого Голунова, в детстве ему приходилось наблюдаться у психиатра. «Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад. В 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью», — рассказал он «Интерфаксу».

Кроме того, ранее журналист уже проходил психиатрическую экспертизу – тогда, в 2013 году, она не выявила у молодого человека никаких отклонений.

«В 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров», — пояснил собеседник агентства.

В конце февраля результаты еще одной экспертизы подтвердили наличие следов наркотиков в волосах Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Коврижкин. Исследование было проведено 18 июня 2019 года экспертами Института криминалистики Центра специальной техники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, однако результаты стали известны только 27 февраля нынешнего года.

Защитник журналиста Бадамшин в свою очередь подтвердил эту информацию, уточнив, что наркотики были обнаружены на поверхности волос журналиста. По его словам, это объясняется физическим контактом пострадавшего с подбросившими вещество сотрудниками полиции.

19 февраля текущего года стало известно о том, что один из фигурантов дела о незаконном уголовном преследовании Голунова признал вину. Бывший полицейский УВД по Западному административному округу Москвы Денис Коновалов не только сознался в том, что подкинул журналисту наркотики, но и дал показания на своего непосредственного руководителя — экс-главу антинаркотического отделения полицейского управления Игоря Ляховца. Последний является предполагаемым организатором преступления.

«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики. Коновалов также полностью признал свою вину», — сообщил адвокат Ляховца, Алексей Коврижкин. Его слова цитировал «Интерфакс».

Однако сам Ляховец по-прежнему категорически отказывается давать признательные показания. «Я полностью отрицаю вину. Все знают, что ситуация с Голуновым политическая, а не правовая. Всем известно: то, что отпустили Голунова, — это не заслуги адвоката и не заслуга Голунова. Это акт возмездия пяти сотрудникам МВД», — подчеркнул фигурант.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Тогда в полиции заявили, что у молодого человека были обнаружены наркотики. Сам задержанный настаивал, что оперативники применяли к нему физическое насилие, а главное — подбросили ему запрещенные вещества.

Впоследствии уголовное преследование прекратили «в связи с недоказанностью» участия Голунова в преступлении. Самих полицейских, причастных к скандалу, уволили из столичного управления МВД по ЗАО и задержали. Суд отправил их под арест до 29 марта.

Среди обвиняемых числятся экс-глава антинаркотического отделения УВД по ЗАО Игорь Ляховец и его бывшие подчиненные Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев. Уголовное преследование ведется по статье о превышении полномочий при задержании Голунова, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Впоследствии, благодаря признательным показаниям, мера пресечения была изменена только для Дениса Коновалова. По решению суда экс-силовик был переведен из московского следственного изолятора под домашний арест – его раскаяние сочли показателем того, что фигурант не намерен скрываться от следствия. Все время задержания – до 29 марта – ему предстоит носить электронный браслет, контроль за которым лежит на управлении ФСИН.