Завозной случай: в России нашли еще одного заболевшего COVID-19

В Санкт-Петербурге выявлен еще один случай коронавирусной инфекции. Диагноз подтвержден у гражданина Италии, приехавшего в Россию 29 февраля. Об этом в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Реклама

«5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики», — уточнили в штабе.

По данным РИА «Новости», заболевание у итальянца протекает в легкой форме, медики проводят симптоматическую терапию. Отмечается, что состояние пациента оценивается, как удовлетворительное. Кроме того, незамедлительно был определен круг лиц, с которыми зараженный контактировал на территории России. Все они находятся под медицинским наблюдением — врачи взяли у них анализы для дальнейшего лабораторного исследования.

Тем временем, как выяснила «Фонтанка», зараженный — итальянский студент Рикардо из СЗГМУ им. Мечникова. 2 марта он сам обратился за медицинской помощью. Его госпитализировали с симптомами ОРВИ. Общежития вуза на проспекте Просвещения и частично на Светлановском проспекте закрыты на карантин. Из учреждения в больницу для обследования госпитализировали еще четверых студентов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о шести случаях заболевания коронавирусом в России.

Изначально инфекция была выявлена у двух граждан КНР, которых 12 февраля выписали из стационара с выздоровлением, а позднее у четверых россиян — это трое инфицированных с круизного лайнера Diamond Princess и один москвич, приехавший из Италии.

В Россию с отдыха он вернулся 23 февраля и остановился в частном доме в Московской области. Спустя несколько дней он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу. При этом его состояние медиками оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Отмечалось, что во время ожидания результатов анализов в инфекционной больнице №1 он свободно перемещался по больнице, ходил в туалет и контактировал с другими больными. Сейчас его и других пациентов, находящихся с ним в одной палате, перевели в индивидуальные стеклянные боксы.

СМИ сообщали, что заболевшим является сотрудник Российского футбольного союза, 26-летний Давид Беров, который прилетел в Москву из Милана. Однако сам мужчина заявил, что ему пока не сообщали о положительных результатах теста на COVID-19.

Между тем, согласно информации с сайта мэра Москвы, всех граждан с симптомами ОРВИ, которые прибыли в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, будут направлять в новый больничный комплекс в Коммунарке.

Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В целях улучшения условий обследования и лечения всех граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, направят в новый больничный комплекс в Коммунарке, который полностью готов к их приему. Этот комплекс станет опорным для всех таких пациентов, в дальнейшем все люди с симптомами ОРВИ, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, будут госпитализироваться в этот комплекс», — рассказала Ракова.

Сейчас пациентов перевозят из инфекционной клинической больницы №1 в комплекс в Коммунарке. В новой больнице созданы все условия для раздельного пребывания, диагностики и лечения.

Также в связи с тем, что многие граждане, прибывшие в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, жалуются на проблемы с работодателями из-за двухнедельного карантина, мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта сообщил, что все люди, отправленные в домашнюю изоляцию, получат больничные.

«Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям», — написал Собянин в своем блоге. Он добавил, что документ можно будет получить и задним числом. При необходимости документы могут выдать в аэропорту.