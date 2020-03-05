«Хайп» на девочках: кто попутал протоиерея

«Хайпануть» хотели журналисты, написавшие о новом скандальном высказывании протоиерея Димитрия Смирнова о «ненужности» женского образования. Об этом в своем Telegram-канале написал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Русской Православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Друзья-коллеги, я понимаю, что многим нужен «хайп», но давайте все оставаться в рамках профессии, не превращая ее в фарс. <...> Да, с какими-то акцентами и в этом выступлении можно спорить, но из него никак, ну никак не следует, что «протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу», – говорится в заявлении Легойды.

По его словам, отец Димитрий рассуждал о преимуществах домашнего, семейного обучения, а не о «мракобесии» образования в целом. Легойда добавил, что РПЦ вовсе не является противником женского образования.

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«Увы, благодаря непрофессионализму, безграмотности или намеренному искажению некоторых коллег читатели вышеуказанных заголовков сделают вывод, что Церковь объявила войну образованию для женщин и девочек, приковывает их к батареям и не пускает в школу. Очередной скандал на пустом месте», – подчеркнул представитель РПЦ.

Ранее в эфире радиостанции «Радонеж» председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что российским девочкам надо не ходить в школу, а учиться быть мамами в будущем.

«Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь», — отметил священник.

В середине февраля из-за слов протоиерея Димитрия Смирнова поднялся крупный скандал. «Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все», — сказал он на встрече с православными активистами о женщинах, живущих в фактическом браке. Он также обвинил мужчин, не желающих идти в ЗАГС или вести свою любовницу под венец, в безответственности и блуде.

Вскоре после этого Смирнов заявил, что извиняться за свои слова он не намерен. «Я никого не оскорбил. Я специально выбрал это острое слово, чтобы привлечь внимание к проблеме», — подчеркнул он.

По словам отца Димитрия, мужчине можно предъявить претензию за «пользование» женщиной, а женщине — за согласие на такую форму «бесплатной проституции».

«Она не жена. А содержанка, если он ее содержит», — добавил священник. Заявления Смирнова вызвали бурю негодования у публики и в парламенте РФ. Вскоре глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Димитрия Смирнова, назвавшего «бесплатными проститутками» женщин, живущих с мужчинами в незарегистрированном браке. Иерарх заявил, что священник вряд ли хотел кого-то обидеть.

«Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно», — посетовал Иларион.

Митрополит подчеркнул, что приносит извинения «тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника».

Иларион также заявил, что незарегистрированное сожительство может поставить женщину в сложное положение, и она окажется «слабым звеном», если попадет в финансовую зависимость от мужчины.

Подобные неоднозначные высказывания отец Димитрий Смирнов делает уже не в первый раз. В апреле прошлого года он опубликовал в своем блоге видеозапись интервью, в котором он утверждает, что России «как государству русскому, осталось лет тридцать», после чего азиатскую часть страны якобы будут населять китайцы, а в ее европейской части будут жить мусульмане. При этом священник напомнил, что Византия в свое время была центром мира, а сейчас «и не пахнет этой Византией».

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе тогда заявил, что

Смирнов не запугивает христиан вымиранием, а призывает к бережному отношению к семье.

В конце августа Смирнов предложил «бить детей по морде» — как глава патриаршей комиссии по делам семьи. Свою рекомендацию родителям служитель дал в ходе разговора с воспитанником московского детского дома «Павлин», который поинтересовался, как отучить кого-либо от употребления нецензурной лексики. Для решения вопроса священник предложил свою помощь в воспитательных моментах: «Я могу помочь: дать по морде — и все, лечится мгновенно. Зачем говорить скверные слова, когда в русском языке 500 тысяч слов прекрасных — они созданы для поэзии».

При этом в РПЦ слова Смирнова восприняли как шутку. Как сообщает «Говорит Москва», за служителя вступился замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, который назвал его «добрым и отзывчивым» человеком.