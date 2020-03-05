«Новый механизм»: кто оплатит больничные

Министерство труда готовит масштабную реформу системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ, компенсировать их сотрудникам будет Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатель.

«Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан. Срок представления законопроекта в правительство установлен на сентябрь 2020 года, а внесения в Государственную думу — декабрь 2020 года», – заявили в правительстве.

Цель документа — гарантировать получение гражданами страховых выплат и правильно посчитать их размеры.

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«Единая Россия» и другие фракции Государственной думы готовы поддержать законопроект. Первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев заявил, что работники получат сразу несколько преимуществ — прежде всего, они «будут чувствовать себя спокойнее». Если сейчас средства за отпуск выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в ФСС, то после принятия законопроекта сотрудник будет получать деньги из кассы Фонда.

«Для трудящихся этот механизм выплат является лучшим. Но мы, конечно, будем обращать внимание, чтобы была обеспечена реальная возможность получить деньги», — подчеркнул депутат.

Зампред фракции ЛДПР Валентин Шурчанов также оценил законопроект Минтруда высоко. Он для примера привел ситуацию, когда находящаяся в декрете женщина может лишиться выплаты из-за банкротства работодателя.

«А в этом случае она их получит вне зависимости от финансовых проблем работодателя», — убежден депутат, говоря о реформе.

Зампред «Справедливой России» Валерий Гартунг также позитивно отнесся к идее поменять порядок оплаты отпусков и больничных. По его мнению, государство надежнее бизнеса. Однако он также предложил сначала тщательно и подробно изучить законопроект, поскольку важны именно детали и формулировки. В этом его поддержал зампред ЛДПР Ярослав Нилов.

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в разговоре с «Известиями» заявил, что прежде чем одобрять законопроект, необходимо подвести итоги эксперимента, который проводит ФСС — так называемых «Прямых выплат», практикуемых с 2012 года. Поначалу такая практика применялась в шести российских регионах, а сейчас распространилась уже на 59 субъектов РФ. ФСС, по условиям «Прямых выплат», возмещает работнику деньги в течение 10 дней с момента обращения.

С 1 января максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличился до 322 тыс. рублей. В пресс-службе ФСС заявляли, что в 2019 году самая большая выплата за 140 дней составляла 301 095 рублей. Увеличились и пособия по уходу за ребенком до 1,5 года — с 26 тысяч рублей до почти до 28 тысяч.

Выплаты во время декрета и по уходу за ребенком напрямую зависят от того, была ли женщина трудоустроена и с какой зарплаты платились налоги.

Закон ограничивает максимальную сумму, от которой рассчитываются пособия. Так, для женщин, уходящих в декрет в 2020 году, предельные базы для начисления страховых взносов в ФСС за 2018 и за 2019 год составляют 815 тыс. рублей и 865 тыс. рублей соответственно.

Таким образом, чтобы получать максимальное пособие, россиянка должна официально получать в месяц более 60 тысяч рублей. Однако если посмотреть статистику Росстата, столько в нашей стране получают далеко не все. По официальным данным за второй квартал этого года, средняя зарплата по России составила 48 453 тыс. рублей.

К тому же не всегда можно официально трудоустроиться, процветает рынок теневой занятости. В частности, чиновниками ранее приводились оценки серого рынка труда в 38 млн человек трудоспособного возраста.

«В России не по всем специальностям можно устроиться на официальную работу. Многие стараются оформить сотрудников с минимальным официальным заработком на уровне МРОТ, так что на максимальные декретные можно не рассчитывать. К тому же работодателям в России вообще не нравятся беременные сотрудники. Так что они при собеседовании стараются оформить женщин неофициально, чтобы потом не мучиться с декретными. Бывает и «доведение» до увольнения беременной. Как правило, судиться с работодателем бесполезно, слишком много сил и денег тратится впустую», — поделилась с «Газетой.Ru» одна из матерей в декрете.

Если не сложилось с работой, то минимальные декретные выплаты составят 52 тысяч рублей.

В случае, когда к моменту выхода в декрет мама не работает, пособие платит государство. В 2020 году минимальный размер выплат на первого ребенка составит 4 852 рубля, на второго и последующего — 6 554 рубля.

По данным опроса ВЦИОМ, только 27% россиян считают меры поддержки семей с детьми до 1,5 года эффективными, в то время как больше половины опрошенных ратуют за повышение количества льгот. Около 52% респондентов отмечают, что только на выплаты от государства без дополнительного заработка прожить матери и малолетнему ребенку крайне сложно.