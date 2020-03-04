Останки в лесу: дело «Сети» заходит на второй круг

В Рязанской области найдены человеческие останки, которые, предположительно, могут принадлежать Екатерине Левченко — знакомой фигурантов дела «Сети», бесследно пропавшей весной 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«В лесу возле деревни Лопухи Рязанской области обнаружены человеческие останки. Информация уточняется», — сообщил собеседник агентства. Он также отметил, что принадлежность останков Екатерине Левченко можно будет установить после проведения необходимых экспертиз.

По данным СМИ, останки девушки были найдены рядом с тем местом, где в ноябре 2017 года было обнаружено тело бойфренда Левченко, Артема Дорофеева, пропавшего вместе с ней.

Как рассказала мать Левченко Татьяна, ей уже позвонили сотрудники следственных органов и, «ничего не сообщая», спросили, была ли у ее дочери черная безрукавка с капюшоном, и перечислили другие вещи.

«Я таких у Кати не помню», — заявила она «Медиазоне». Мать девушки уточнила, что дочь носила другую одежду незадолго до исчезновения.

В конце февраля 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Екатерины Левченко. Об этом «Медиазоне» рассказала мать девушки. По ее словам, изначально они с мужем обратились в прокуратуру, после чего были вызваны для допроса в СК.

«Писала заявление, потом к нему объяснение, брали эпителий для анализа, оформляли протокол изъятия вещей, протокол взятия эпителия, а потом еще допрос оформляли. Я передала сотрудникам СК Катину записку, мой старый телефон, где была переписка, Катин планшет», — пояснила женщина, которую признали потерпевшей по уголовному делу.

Ранее о деталях убийства Екатерины и Артема детально рассказал собеседник «Медузы», знакомый фигурантов дела «Сети» Алексей Полтавец, который сейчас скрывается на территории Украины. По признанию юноши, именно он расправился с Дорофеевым, в то время как за смерть Левченко ответственен осужденный по делу «Сети» Максим Иванкин.

Исходя из рассказа Полтавца, с Екатериной и Артемом он познакомился в 2017 году. Тогда он уже был тесно связан с фигурантами дела «Сети» и проживал в квартире, которая выполняла функцию их базы. Именно туда молодых людей привели в первый раз.

«Их тогда просили отключить телефоны, достать симкарты, выложить это все на полочку. Меня об их приходе никто не предупредил. <…> Я спросил, из какой они движухи. Мне сказали: «Это простые гражданские, но мы работаем над ними, пытаемся их в движуху подписать, поэтому сюда и привели, чтобы показать все», — цитирует слова Полтавца «Медуза».

По его словам, Левченко и Дорофеев скрывались от правоохранительных органов вместе с ним и другим участником группы, Максимом Иванкиным. Им пришлось пуститься в бега после того, как их товарищей задержали за хранение и распространение наркотиков. Однако в какой-то момент девушка и ее молодой человек решили признаться во всем правоохранительным органам — тогда руководители группы от них избавились.

Для расправы парня с девушкой выманили в лес под предлогом того, что на некоторое время нужно скрыться. Там группа из четырех человек — Екатерина Левченко, Артем Дорофеев, Алексей Полтавец и Максим Иванкин — заночевала. Ближе к рассвету Иванкин увел девушку якобы для того, чтобы набрать дров, и намекнул Полтавцу, что пора доводить начатое до конца.

«Уходя, Иванкин показал [на них], типа он сейчас будет все делать. Я должен был сам с Артемом. Я не видел, что там [куда ушли Иванкин и Левченко] происходит, это было не в зоне видимости. Но я понимал, что все начнется сейчас», — сообщил Полтавец «Медузе».

По его воспоминаниям, через некоторое время раздался крик девушки. Когда из леса показался Иванкин, Полтавец навел на Дорофеева ружье:

«…успел сказать: «Извини», — и выстрелил. Не знаю, поверите ли мне, что я извинился, это сути не меняет и меня не делает хорошим, просто звучит тупо и ужасно».

После этого молодые люди закопали тела, сожгли вещи Дорофеева и Левченко и скрылись. Через некоторое время Иванкин и другие фигуранты дела «Сети» были задержаны. Незадолго до этого Полтавец отрекся от сообщества и покинул страну.

20 февраля суд Пензы признал виновными всех фигурантов дела запрещенного в России сообщества «Сеть», которое, по версии следствия, занималось подготовкой террористических актов.

Подсудимыми по делу являлись семеро молодых людей. В результате двое из них — 27-летний Дмитрий Пчелинцев и 23-летний Илья Шакурский — были признаны виновными непосредственно в создании террористического сообщества (статья 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (статья 222 УК РФ). Всем остальным вменялось участие в террористическом сообществе (статья 205.4 УК РФ) и покушение на сбыт наркотиков.

По решению суда Максим Иванкин отправится отбывать наказание в колонию строго режима — там ему предстоит провести 13 лет.

Уголовное дело, получившее название дело «Сети», было возбуждено в октябре 2017 года. Тогда сотрудники ФСБ провели серию задержаний в Пензе и Санкт-Петербурге среди сторонников анархистских движений — всех их заподозрили в создании террористического сообщества. По версии оперативников, в мае 2015 года у Пчелинцева и неустановленного мужчины (в деле фигурирует только его позывной — «Тимофей») возникла идея создания межрегионального террористического сообщества «Сеть».

В частности, следователи были уверены, что задержанные планировали совершить атаки во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, а также организовать нападения на органы власти, военкоматы и отделения партии «Единая Россия».