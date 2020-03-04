«Организованы из-за границы»: Путин о фейках про коронавирус

Распространение недостоверной информации о ситуации с коронавирусом в Москве происходит в основном из-за рубежа, заявил российский президент Владимир Путин, ссылаясь на доклады ФСБ.

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«Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения», — отметил глава государства на совещании с членами правительства.

Российский лидер уверен, что с этим можно бороться путем предоставления людям «всеобъемлющей и достоверной информации». Вместе с тем он обратил внимание, что «пока ничего критического у нас не происходит».

Об этом Путин сказал после того, как в среду, 4 марта, на совещании выступила глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова. Она заверила президента страны, что распространяющиеся сообщения о сокрытии властями массового заражения москвичей коронавирусом далеки от правды.

«Должна сказать, что в последнее время в социальных сетях появляются фейковые сообщения о достаточно большом количестве заболевших на территории Российской Федерации и о том, что официальные власти скрывают эту информацию. Хочу еще раз доложить вам, что это не соответствует действительности», — приводит слова Голиковой «Интерфакс».

Чиновница отметила, что с конца декабря прошлого года, когда началась работа по предотвращению проникновения заболевания на территорию РФ, в стране были выявлены три случая заболевания нового типа коронавируса.

«Два из них — это был Забайкальский край и Тюменская область в самом начале, это были граждане Китая, которые выздоровели. Один случай проникновения на территорию России заболевания — это наш российский гражданин, который не так давно вернулся из Италии», — рассказала вице-премьер.

Она добавила, что трое россиян, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess и были эвакуированы из Японии, в настоящее время госпитализированы. «Сейчас эти граждане находятся на лечении в Казани, их состояние удовлетворительное и [болезнь] протекает в легкой форме», — обратила внимание Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что те данные, которые она привела, являются «истинными данными, за которые мы официально отвечаем».

На совещании Голикова привела данные по заболеванию, которое распространяется по всему миру. По словам замглавы российского правительства, в Китае зафиксировано более 83 тыс. заболевших. Порядка 12 тыс. заразившихся проживают в других странах.

«Умерло свыше 3 тысяч человек, выздоровели более 48 тысяч. Новый коронавирус зарегистрирован в 80 странах мира, но ситуация от часа к часу меняется, к сожалению, в неблагоприятную сторону», — рассказала чиновница.

Распространение фейковой информации о том, что в Москве якобы уже более 20 тыс. зараженных, а власти это скрывают, началось несколько дней назад. В понедельник, 2 марта, компания Group-IB выявила более 9500 постов, репостов и других публикаций, в частности, с прикреплением голосовых сообщений. В этих записях утверждалось, что российские власти утаивают массовое заражение коронавирусом среди жителей столицы. По словам гендиректора компании Ильи Сачкова, это информационный вброс, который осуществляется через ботов в соцсети «ВКонтакте» и через склонные к панике родительские группы в мессенджерах.

Стоит отметить, что в тот же день чиновники подтвердили первый случай завоза коронавируса в Москву. COVID-19 заразился молодой москвич, который ранее прилетел из Италии. Его госпитализировали, а тем, кто с ним общался, а также пассажирам рейса, которым он летел, установили карантин.

Роскомнадзор уже занялся уничтожением фейковой информации. Пресс-служба ведомства сообщила, что, согласно требованию Генпрокуратуры, недостоверные данные из соцсетей об инфекции были внесены в реестр запрещенной информации. В пресс-службе ведомства уточнили, что в представлении указаны ссылки на материалы во «ВКонтакте» и Facebook.

Таким образом, Роскомнадзор ограничивает доступ к ресурсам, где были опубликованы недостоверные данные, которые, как считают правоохранители, грозят массовыми нарушениями общественного порядка и безопасности. «Владельцам площадок либо хостинг-провайдерам» будут направлены уведомления об этом.