Запрет на маски: Мишустин ввел эмбарго на вывоз медсредств

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера. Как сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства РФ, эмбарго будет действовать до 1 июня.

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В список включены медмаски, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химической защиты. Кроме того, из страны запрещено вывозить бахилы, бинты, вату, марлю, ряд дезинфицирующих и противовирусных средств, медицинские перчатки и халаты.

Однако запрет не касается медизделий, вывозимых для оказания международной гуманитарной помощи и личного использования.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус во время брифинга заявил, что для защиты от коронавируса ежемесячно необходимы десятки миллионов медмасок.

«Каждый месяц для ответа на COVID-19 потребуется 89 миллионов медицинских масок; 76 миллионов смотровых перчаток и 1,6 миллиона защитных очков», — отметил Гебреисус.

Он выразил обеспокоенность из-за того, что в некоторых странах невозможно купить защитные маски из-за возросшего ажиотажа. Гебреисус добавил, что с повышением спроса возросли и цены. В среднем стоимость медицинских масок увеличилась в шесть раз, халаты стали стоить в два раза дороже, а респираторы — в три раза.

«Перчаток, медицинских масок, респираторов, защитных очков, халатов и фартуков уже не хватает работникам здравоохранения», — подытожил глава ВОЗ. При этом организация отправила почти 27 млн комплектов средств индивидуальной защиты в 27 стран, но их запасы быстро истощаются.

Эксперты ВОЗ рекомендуют носить медицинские маски только заразившимся людям или медработникам. Здоровым людям они могут даже навредить, рассказал официальный представитель организации Тарик Язаревич РИА «Новости». Минздрав, в свою очередь, призывает россиян, ощутивших недомогание, немедленно обращаться в больницы, где врачи обязаны оказывать им бесплатную помощь.

В начале февраля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в данный момент российские производители производят 1,2 млн медицинских масок в сутки, что полностью покрывает потребности страны. Их выпуском занимается 20 производителей. По словам главы ведомства, из них есть три наиболее крупных предприятий, которые производят около 900 тыс. масок в сутки.

Министр подчеркнул, что при необходимости предприятия, занимающиеся выпуском таких масок, могут нарастить объем производство данных изделий «до 1,4-1,5 млн в сутки».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что нужно приобретать только те медицинские маски, которые имеют регистрационное удостоверение и продаются в официальных местах реализации. По ее словам, они являются эффективным средством защиты от коронавируса. Попова отметила, что покупать их нужно непосредственно в аптеках. «Если же вы все делаете правильно, надеваете чистую маску, через 2, максимум 3 часа меняете еще на следующую чистую маску, то любая маска, находящаяся сегодня в реализации в РФ, безусловно, защищает от нового коронавируса», — обратила внимание глава ведомства.

Не обходится и без криминала — в конце февраля сотрудники таможни Узбекистана в одном из домов Ташкента обнаружили склад медицинских масок на сумму около $70 тыс.

По данным Государственного таможенного комитета республики, обнаруженный товар готовился к дальнейшей перепродаже за границу. В настоящее время по данному факту проводится таможенная проверка.

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась 31 января. Незадолго до этого в многомиллионном городе Ухане, расположенном в китайской провинции Хубэй, произошла вспышка неизвестной пневмонии. Сейчас мегаполис находится под карантином — из него нельзя выехать.

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стал рынок в Ухане. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и кур — там можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли, обезьяны и других экзотических диких животных. По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи.

Однако уже в начале февраля китайские ученые из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории опубликовали данные о том,

какое животное может являться вероятным промежуточным переносчиком болезни. Ими оказались панголины, представляющие собой, грубо говоря, гибрид муравьеда и броненосца.

Согласно данным проведенных исследований, коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70%, при этом последовательность генома изолированного у животных штамма на 99% совпадает с тем, от которого заражение получает человек.