Громят мебель и жгут матрасы: бунт в колонии Захарченко

В исправительной колонии №5, расположенной в республике Мордовии, где отбывает наказание бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, заключенные устроили погром. Об этом сообщил адвокат одного из участников дебоша Марат Ашимова в разговоре с изданием «Кавказ. Реалии».

Реклама

По предварительным данным, в ночь с 13 на 14 февраля 2020 года группа из пяти человек, осужденных на заключение в отряде строгих условий содержания (СУС), подожгла матрасы, сломала прикроватные тумбы, разбила плафоны освещения, а также унитазы и раковины в туалетах. Кроме того, заключенные вывели из строя камеры видеонаблюдения, сообщала Lenta.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники ФСИН вовремя среагировали на инцидент, восстановив порядок в колонии и ликвидировав возгорание. Правоохранителям также удалось установить всех участников погрома и его организатора.

Главой группы оказался экс-член одной из ОПГ, действовавшей в Чечне, Ибрагим Баканиев — в исправительной колонии он отбывает срок за бандитизм и убийство сотрудника силовых структур.

Заключенный пожаловался, что признание в организации дебоша сотрудники ФСИН добились от него пытками и угрозами. Якобы они избивали его в течение нескольких часов, а также говорили, что изнасилуют, рассказал адвокат осужденного. Пытки, по его словам, прекратились лишь спустя шесть часов, когда заключенный, воспользовавшись припрятанным лезвием, ранил себя и пригрозил правоохранителям покончить жизнь самоубийством, если будет унижено его достоинство.

В итоге уроженца Чечни поместили в карцер на три месяца, этапировав в исправительную колонию №10 Мордовии. Все побои, ссадины и следы избиений на теле осужденного были сняты медиками, отметил юрист.

Неизвестно, как наказали других участников дебоша, однако на организаторов погрома завели уголовное дело, пишет Lenta.Ru. Известно, что они также числятся в колонии как злостные нарушители порядка.

Источник в правоохранительных органах уточняет, что жалобы Баканиева на руководство мордовской колонии прикреплены к делу. «В настоящее время по этим фактам проведена проверка, в том числе проверены записи видеорегистраторов указанных осужденным сотрудников колонии. Ни один из них подтверждения не нашел», — сообщил собеседник издания. Отмечается, что Захарченко в отряде во время инцидента не было.

Баканиев стал известен после того, как в августе 2011 года в городе Грозном совместно с другими участниками ОПГ он, вооружившись оружием, боеприпасами и взрывными устройствами, совершил разбойное нападение на частный дом, в котором проживала семья местного чиновника.

«Под угрозой физической расправы бандиты завладели крупной суммой денег, драгоценностями на сумму свыше трех миллионов рублей и травматическим оружием, а также автомобилем, на котором скрылись с места происшествия», — сообщили в правоохранительных органах изданию «Кавказский Узел».

В марте 2012 года банда хотела повторить успех и уже ехала на очередное разбойное нападение, как вдруг их остановили сотрудники ДПС для проверки.

Баканиев и еще один злоумышленник вышли из машины и открыли стрельбу по полицейским — в результате один из них был убит. Другому правоохранителю удалось убить второго нападавшего.

Баканиева задержали только в апреле 2013 года, когда он пытался незаконно пересечь границу с Польшей в районе Бреста, после чего его этапировали в Россию. Остальных также отправили в российские колонии — лишь один участник ОПГ по сей день находится в международном розыске, пишет «Кавказский Узел».