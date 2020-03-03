Убивает не всех: кого коронавирус обойдет стороной

Коронавирус измучил 25 стран

— К 4 марта заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у 93 104 человек по всему миру, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. При этом 3 201 инфицированный скончался, 50 821 — выздоровел.

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— В свою очередь ВОЗ утверждает, что число заболевших не превышает 90 870. Случаев с летальным исходом — 3112. Инфицированные, по данным организации, на данный момент госпитализированы в 73 странах мира.

Зараженных россиян все больше

— Диагноз «коронавирус» подтвердился у двоих членов сборной России по велогонкам, приехавших в ОАЭ на соревнования, сообщает Минздрав Эмиратов. При этом у остальных спортсменов инфекция не выявлена, однако на всякий случай их вновь отправили на тестирование. Пока вся команда находится на карантине в одном из отелей Абу-Даби. По предварительным данным, россияне могли заразиться от коллег из Италии, с которыми контактировали в ходе гонки.

— На территории самой России находятся шесть инфицированных — среди них сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Дивад Беров, который 23 февраля прилетел из Милана в Москву.

Состояние молодого человека оценивается как удовлетворительное, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

— В течение суток Роспотребнадзор установил всех людей, контактировавших с Беровым после его прилета: шесть родственников и пятеро его знакомых госпитализировали, однако никаких симптомов заболевания у них нет. Также в больницу на карантин положили 13 человек, которые летели с инфицированным в одном самолете, — у них врачи выявили легкие недомогания, напоминающие ОРВИ. 83 человека без симптомов оставили на домашнем карантине.

— 3 марта всех пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19, которые ранее находились на карантине в Московской инфекционной клинической больнице №1, перевезли в новый больничный комплекс в Коммунарке. Позже, по словам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, сюда будут свозить всех граждан с симптомами ОРВИ, прилетевших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

— Роспотребнадзор поручил усилить контроль в аэропортах, куда прилетают самолеты из Италии, Ирана и Южной Кореи. Более того, у всех пассажиров из этих стран будут отбирать пробы на коронавирус.

Смертность выше, чем от гриппа

— Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что процент скончавшихся от коронавируса составляет 3,4%, что значительно выше смертности от сезонного гриппа, которая не превышает и 1%.

— При этом в основную группу риска заражения входят взрослые люди в возрасте от 30 до 79 лет — на эту категорию приходится 86,6% от числа инфицированных. Наименее подвержены заболеванию дети и подростки от 0 до 19 лет — 1% от всех случаев. Отмечается, что летальных исходов среди зараженных до 10 лет ни разу не наблюдалось.

— За одни только сутки первые случаи инфицирования коронавирусом подтверждены в Аргентине, Чили и на Украине.

— Между тем инфекция продолжает одолевать те страны, где зафиксированы одни из сильнейших вспышек заболевания. Так, в Иране число заразившихся за сутки увеличилось с 1501 до 2336, скончались уже 77 человек. При этом местные СМИ утверждают, что 23 заболевших — это иранские депутаты.

— В то же время в Италии число инфицированных за тот же период выросло с 2035 до 2502. Случаев с летальным исходом – 79.