«Закончится инсультом»: чем опасны новости про коронавирус

Опасность фейков про COVID-19

В центре психиатрии и наркологии имени Сербского порекомендовали не читать новости о коронавирусе COVID-19 гражданам, подверженным депрессии и стрессу. Руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи учреждения Анна Портнова рассказала «Газете.Ru», что эмоциональное напряжение и волнение, вызванные пугающей информацией о заболевании, могут привести к нарушению функционирования сердечно-сосудистой системы.

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«Людям с нестабильной нервной системой проще вообще не читать новости и не переживать. Особенно это касается фейковой информации, ведь нагнетание волнения — довольно серьезная вещь. В случае, если человек чувствует, что у него проблемы с психологическим и соматическим здоровьем, следует сразу обратиться к врачу», — заявила специалист.

О проблеме распространения фейков вновь заговорили после того, как 3 марта пользователи соцсетей стали пересылать друг другу аудиозапись — на ней неизвестная девушка просила распространить информацию о 20 тыс. случаев инфицирования коронавирусом в Москве, а также советовала не посещать общественные места и экстренно запасаться продуктами. В то же время мэр столицы Сергей Собянин подтвердил данные лишь об одном заболевшем.

Такие фейки могут довести граждан до инфаркта миокарда или инсульта, уверяет зампред комитета Госдумы по охране здоровья и заслуженный врач РФ Николай Говорин.

«Это наносит серьезный вред психологическому и соматическому здоровью. <…> Я убежден, что не один человек получил гипертонический криз от этих новостей, может быть, это закончилось инфарктом или инсультом. Последствия панических настроений колоссальные по механизму психосоматического влияния на состояние здоровья»,

— заявил Говорин радиостанции «Говорит Москва».

Риск подобных заболеваний подтвердил в разговоре с «Газетой.Ru» член Российского общества психиатров (РОП) Алексей Абрамов — он объяснил, что волнение из-за информации, которая подается в фейковых новостях, способна довести человека до «пика панической атаки». В этот момент пульс может достичь 150 ударов в минуту, а артериальное давление — до 200 мм рт. ст.

«То есть человек может быть абсолютно здоровым, без гипертонии и других заболеваний, но на фоне тревоги его давление все равно повысится. Это, а также учащенное сердцебиение провоцирует сердечный приступ, а он уже может закончиться либо инфарктом миокарда, либо инсультом», — сообщил психиатр.

При этом он отметил, что больше всего такой исход грозит гражданам, которые увидели пугающие фейки, находясь в состоянии стресса. В группе риска — пожилые и те люди, которые предрасположены к тревоге.

«Мы знаем, что сосуды молодого здорового человека способны выдерживать без проблем давление 250. А представьте, если человек в возрасте и у него уже утеряны эластичные сосуды. Или он имеет предрасположенность к тромбозам, отосклероз. Подобные фейковые новости провоцируют повышению стресса и, действительно, могут приводить к проблемам», — подчеркнул эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Он не поспешил призывать россиян отказываться от чтения новостной повестки — по мнению психиатра, необходимо оставаться в курсе событий, однако узнавать информацию стоит исключительно из достоверных источников.

Говорин в свою очередь уверил россиян, что властям нечего скрывать от населения, в связи с чем на сайтах госведомств публикуется только верная информация о COVID-19. «Я отслеживаю ситуацию, информация, которая поступает для граждан от правительства и компетентных органов, является достоверной и полной. Никто не замотивирован скрывать что-либо. Делается многое, чтобы ситуация в нашей стране не ухудшалась», — пояснил депутат.

Кого злоумышленники надеются запугать фейками

Между тем фейк с пугающей информацией о 20 тыс. зараженных уже успел распространиться по сети — по данным компании по информационной безопасности и защите от киберугроз Group-IB, которая занялась расследованием вброса, всего специалистами к 3 марта было зафиксировано более 9,5 тыс. постов с этой аудиозаписью.

«Делается стартовый вброс, затем люди начинают его пересылать друг другу, при этом первое сообщение удаляется автором, чтобы его сложнее было вычислить.

Фейковые сообщения распространяются в основном среди родителей, которые очень болезненно воспринимают любую опасность для детей», — сообщили в компании.

Одной из площадок, где распространялась данная информация, стала соцсеть «Вконтакте». «Наша команда модерации на постоянной основе ведет мониторинг и блокирует пользователей и ботов, которые устраивают массовые рассылки однотипной информации», — ответили на это представители соцсети телеканалу RT.

Отметим, что с 18 марта 2019 года в стране действует закон N 31-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», запрещающий распространять недостоверные общественно значимые данные под видом правдивых сообщений.

Согласно этому закону, за первую публикацию фейковой новости рядового гражданина ждет штраф в размере до 100 тыс. рублей. Если ту же информацию распространило должностное лицо, то денежное взыскание составит до 200 тыс. рублей. У юридического лица — до 500 тыс. рублей.

Если публикация повлечет за собой причинение вреда имуществу, здоровью человека или даже смерть, то сумма штрафа может составить до 400 тыс. рублей для граждан, до 900 тыс. рублей — для должностных лиц и 1,5 млн рублей — для юридических лиц.

Кроме того, согласно закону, ресурс, распространивший информацию, будет блокироваться. Если новость по требованию правоохранительных органов удалят сразу, то к платформе лишь ограничат доступ на некоторое время.