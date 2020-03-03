За «бабочек» и «лося»: как наказали обидчика Шамсутдинова

Солдата срочной службы Руслана Мухатова, обвиненного в издевательствах над сослуживцами в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае, приговорили к двум годам заключения условно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как выяснило следствие, Мухатов заставлял молодых сослуживцев по несколько часов выполнять физические упражнения, а также бил их кулаком в боксерской перчатке. Одного из молодых срочников — Рамиля Шамсутдинова — он однажды пнул за перекур в неположенное время.

Читинский военный гарнизонный суд также обязал Мухатова выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. При вынесении приговора был учтен тот факт, что молодой человек признал вину и извинился перед потерпевшими. Кроме того, сыграло роль и то, что он привлекается к уголовной ответственности впервые.

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Изначально гособвинение запросило наказание в виде двух лет в колонии-поселении для срочника Мухатова. Сам обвиняемый и сторона его защиты в ходе прений попросили о назначении любого наказания, не связанного с лишением свободы, передает «Лента.Ru». Отдельно они отметили тот факт, что срочник должен был отправиться домой еще в декабре, сразу после окончания службы. Тем не менее, Мухатов до сих пор оставался в части, так как в отношении него была избрана мера пресечения в виде наблюдения командованием.

Адвокат признанного по этому делу пострадавшим Рамиля Шамсутдинова, в свою очередь, отметил, что согласен с позицией гособвинения — Равиль Тугушев заявил, что не видит других возможных вариантов наказания.

«Наша позиция была — содержание в дисциплинарной части, но поскольку он [подсудимый Мухатов] на сегодня уже закончил службу в Вооруженных силах, привлечь его к ответственности в дисциплинарной части нельзя. Поэтому мы поддержали позицию гособвинителя», — сообщил Тугушев ТАСС.

Первое открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части №54160, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов осенью прошлого года расстрелял своих сослуживцев, прошло 20 февраля.

По данным следствия, Руслан Мухатов, будучи старослужащим, издевался над сослуживцами, подвергая их невыносимым физическим нагрузкам: среди пострадавших оказался и Шамсутдинов. По большей части молодым людям доставалось во время занятий физподготовкой. В частности, обвиняемый «пробивал лося» служащим — заставлял человека скрестить руки перед лицом и сильно бил по ним. При этом Мухатов делал это в боксерской перчатке.

Помимо прочего, он заставлял солдат «ловить бабочек» — часто приседать и прыгать по команде, хлопая в ладоши, и выполнять упражнение «морская пехота», которого тоже нет в программе армейской физподготовки.

По словам Шамсутдинова, изначально у них с Мухатовым были нейтральные отношения, однако ближе к концу службы тот стал вести себя намного агрессивнее. Потерпевший отметил, что он издевался над рядовыми и «пытался показать свое мнимое превосходство».

Один из инцидентов, согласно показаниям срочника, произошел 15 сентября. В этот выходной день ответственным за физподготовку оказался как раз Мухатов.

«Говорил, кто не сможет выполнять упражнения, тот слабак и девочка. Он не давал нам отдыхать, я видел, как Слава Муркин упал с судорогой и заплакал от боли. Мухатов заставил его встать. Мне стало не по себе», — сообщил Шамсутдинов. Он также пояснил, что остальные ребята боялись дать отпор обидчику, потому что «другие старослужащие поддерживали его».

Согласно показаниям Руслана Мухатова, призывники сами просили его «пробить им лося». Таким образом они якобы хотели его спровоцировать, чтобы затем их освободили от физподготовки. Кроме того, командир якобы не объяснил ему, какие именно упражнения надо делать. «Не было известно, что «ловля бабочек» и «морская пехота» не входят в программу физподготовки», — заявил он.

По итогам судебного заседания четверо солдат отказались от претензий к Мухатову, отметив, что получили от него компенсации в размере 500 руб. и извинения. Шамсутдинов идти на мировую отказался.