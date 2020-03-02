«Ради хайпа»: мужа блогера Диденко предупреждали об опасности

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества — об этом стало известно сайту kp.ru. Издание пообщалось с представителем фирмы, которая продавала 32-летнему мужчине сухой лед. Собеседник передал СМИ официальное обращение компании в связи со случившимся в пятницу.

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Супруг блогера обратился в фирму 25 февраля, за три дня до трагедии. При заказе он отметил, что хотел бы купить столько сухого льда, чтобы его хватило на то, чтобы над бассейном в течение 10-15 минут держался эффект тумана, рассказал изданию сотрудник компании, куда обратился мужчина, Дмитрий Ерохин.

Диденко заказал сухой лед для празднования дня рождения своей супруги Екатерины — ей исполнилось 29 лет.

Празднование проходило в кругу друзей девушки в банном комплексе, в котором был бассейн. Именно в него молодые люди кинули свыше 20 кг льда, после чего начали прыгать в воду, над которой поднялся «туман». В итоге трое погибли — двое друзей именинницы и ее муж. Кроме того, четверо гостей оказались в больнице.

После происшествия девушка начала выкладывать свои переживания в соцсети, а спустя три дня после трагедии отправилась на телешоу Андрея Малахова. Соответствующий выпуск Малахов проанонсировал на своей странице в Twitter.

Дмитрий Ерохин в комментарии kp.ru отметил, что летальный исход от приобретенного сухого льда произошел впервые на практике фирмы. «Наша компания занимается продажей сухого льда уже почти 6 лет, но подобный вопиющий случай произошел впервые. В том числе впервые в России. В связи с этим, выражаем соболезнования родственникам погибших», — сказал собеседник издания. Он отметил, что именно Валентин Диденко был «инициатором «эксперимента» с сухим льдом, который и привел к такому печальному итогу».

Представитель компании обратил внимание, что «использование сухого льда в бассейне возможно и не опасно», но при соблюдении техники безопасности.

«Использовать сухой лед для эффекта тумана допустимо на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Сухой лед не является ядовитым веществом, но его пары — газообразная двуокись углерода — способны вымещать собой кислород, создавать плотный слой газа над поверхностью, в данном случае, бассейна», — пояснил собеседник kp.ru.

Он подчеркнул, что менеджер, который оформлял заказ, предупредил покупателя о том, насколько опасно использование сухого льда.

В частности, он указал на то, что может возникнуть кислородное голодание, если помещение будет недостаточно проветриваемым. В ответ на это Валентин Диденко заверил менеджера, что знает об этом и даже возьмет датчик уровня СО2. Об этом издание сообщает, приложив скриншоты переписки погибшего и менеджера.

«Менеджер предупредил также и о возможности холодового ожога при соприкосновении сухого льда с кожей, если гости вечеринки собираются купаться в бассейне (температура сухого льда --79°С), на что Валентин ответил, что в воду они собираются лезть только после полного испарения сухого льда и постараются быть максимально осторожными», — продолжил Ерохин. Он отметил, что более подробную информацию мужчина отказался слушать, заявив, что «ранее с сухим льдом уже имел дело».

Издание передает, что аудиозаписи разговоров менеджер и Валентина Диденко, а также скриншоты их переписки были переданы в Следственный комитет, который после трагедии возбудил уголовное дело части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Он обратил внимание, что 32-летний погибший «не сдержал своих обещаний и халатно отнесся к технике безопасности», так как первый человек прыгнул в бассейн сразу после высыпания сухого льда, когда густой туман активно образовывался. При этом гость празднования, «судя по видео с вечеринки, находящемуся в общем доступе, достаточное время» находился в самой гуще этого тумана, «что привело к кислородному голоданию мозга, последующей потере сознания и смерти от удушья (либо — утопления)», пояснил Ерохин. Остальные, как отметили в компании, нырнули в бассейн, а затем «вынырнули, глубоко вдохнули и потеряли сознание, и как следствие утонули».

«Эта трагедия — следствие вопиющего нарушения техники безопасности и пренебрежения собственной и чужой жизнью ради красивых кадров, «хайпа», — заключил Ерохин.

Вместе с тем многих возмутило поведение Екатерины Диденко, которая потеряв мужа, начала демонстрировать свое душевное состояние подписчикам. Так, певицу Юлию Савичеву шокировало, что девушка начала снимать себя на телефон и «рыдать на камеру». Она предположила, что «эти люди уже просто не понимают, где и в каком мире они находятся».

Вместе с тем психолог Наталья Пятницкова в комментарии телеканалу «360» отметила, что такое поведение может говорить о зависимости Диденко от социальных сетей. Эксперт также указала, что публикации блогера могут говорить о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР). Вероятно, она «перенесла общение в виртуальный мир, ожидая оттуда поддержки и понимания», считает психолог.