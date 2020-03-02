Выжил только один: мать расправилась с семилетними близнецами

Семилетний мальчик, который накануне вечером в Казани подвергся нападению собственной матери, переведен из реанимации в профильное отделение Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ). Как сообщили порталу «БИЗНЕС Online» в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана, ребенок находится в стабильном состоянии.

«Ребенок после операции переведен в отделение. Состояние стабильное», — отметили в пресс-службе. Мать его находится в реанимационном отделении.

«Женщина после операции находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое», — рассказали в ведомстве.

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Накануне вечером стало известно, что в Казани 33-летняя местная жительница напала на семилетних сыновей — она ударила мальчиков несколько раз ножом в грудь, а после попыталась покончить с собой. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

Трагедия произошла 1 марта 2020 года в квартире одного из домов по улице Чистопольской. По данным телеграм-канала Mash, отца близнецов в момент ЧП дома не было — однако один из мальчиков успел позвонить мужчине. Его брат погиб от ранений.

Придя домой, отец семейства увидел двух сыновей вместе с женой в крови. Мужчина тут же вызвал бригаду «скорой помощи».

По предварительным данным СМИ, молодая мать двух семилетних сыновей-близнецов поссорилась с супругом на почве ревности и в какой-то момент схватилась за нож. Как рассказал региональному порталу KazanFirst источник в правоохранительных органах, отношения супругов были на стадии бракоразводного процесса.

Следственным комитетом Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего» и по части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух или более лиц». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование дела продолжается.

За несколько дней до этого резню в квартире устроил 35-летний житель Липецка — после этого он попытался сжечь своих дочерей и супругу.

По данным СК, трагедия произошла около 03.00 27 февраля. По предварительным данным, перед убийством мужчина уволился с должности руководителя отдела продаж одного из автосалонов, что, по мнению следствия, стало причиной его конфликта с 37-летней супругой, работающей мировым судьей. Предположительно, он выпил, а в ходе ночной ссоры схватился за нож.

Первой удар получила четырехлетняя дочка — она скончалась на месте от острой кровопотери. Старшая 11-летняя дочь получила тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации. Как сообщил каналу «Вести-Липецк» главный врач областной детской больницы, состояние ребенка тяжелое, однако, по мнению медика, девочка поправится. Мать девочек также получила множественные ножевые ранения.

Как передают СМИ, пока дети и их мать истекали кровью в комнате, мужчина устроил пожар на кухне — предположительно, он планировал таким образом добить семью и скрыть следы преступления. Сам злоумышленник, дождавшись, когда пламя охватит мебель, выпрыгнул в окно. К моменту прибытия спасателей он скончался. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство трех лиц».