Все ради женщин: Роструд напомнил о длинных выходных к 8 марта

Международный женский день принесет россиянам длинные выходные и сокращенную рабочую неделю. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда, отдыхать в связи с 8 марта страна будет сразу три дня.
Выходные начнутся 7 марта, в субботу, и закончатся 9 марта – в понедельник. На него перенесли выходной, поскольку праздник выпадает на воскресенье. В ведомстве добавили, что вторая неделя марта, которая последует за длинными выходными, будет сокращенной – рабочие дни с 10 по 13 число.
Следующие длинные выходные будут уже в мае, отметили в Роструде: с 1 по 5 мая в связи с Днем труда, и с 9 по 11 мая – по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
19 февраля Роструд разъяснил, как оплачиваются два дополнительных праздничных выходных в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Работодатель может предложить сотрудникам взять дополнительные выходные перед праздничными днями. При этом каждая
компания самостоятельно устанавливает порядок оплаты выходных, издав локальный нормативный акт.
«Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме», — сказали в Роструде.
В прошлом году в преддверии Дня народного единства (4 ноября) ведомство сообщило, что в 2020 году россияне на Новый год будут отдыхать меньше дней по сравнению с предыдущим годом — восемь, а не 10. Уточняется, что 30 и 31 декабря выпадают на будни, и россияне будут работать. В то же время 4 и 5 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, перенесут на рабочие 4 и 5 мая. Меньшее число рабочих дней будет также в июне — страна отметит День России, и в ноябре — в связи с Днем народного единства.
Всего в 2020 году в России будет 243 рабочих дня, 5 — сокращенных рабочих дней, 92 выходных и 26 праздничных. Международный женский день — один из наиболее популярных праздников в стране, его отмечают 88% россиян. Наименее популярный среди наших сограждан праздник — День космонавтики, 12 апреля — годовщина первого полета человека — Юрия Гагарина — в космос.
Международный женский день, по версии ООН, восходит к 8 марта 1857 года, когда фабричные женщины Нью-Йорка впервые приняли участие в забастовке, а затем создали собственный профсоюз. В 1910 году Международный женский день отмечали уже в нью-йоркском Карнеги-холле в присутствии более 3 тыс. дам. Однако по-настоящему международным праздник стал благодаря активистке коммунистического движения Кларе Цеткин. Именно она в ходе Второй Международной социалистической женской конференции выдвинула идею о том, что необходимо праздновать Женский день в международном масштабе.
Роструд также решил еще в ноябре — перед Днем народного единства и «длинными выходными» — напомнить российским гражданам об их трудовых правах. Работать в выходные сотрудники могут только в исключительных ситуациях, написав письменное согласие. Кроме того, в выходной день работа должна оплачиваться минимум по двойной ставке или же возмещаться лишним выходным днем.
В выходные и праздники к работе могут быть привлечены представители творческих профессий, если это оговорено в договоре или локальном документе.
Российские граждане работают чуть ли не больше всех в мире — по данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов (что на шесть часов больше, чем в 2016 году — «Газета.Ru»). Россия, таким образом, вошла в первую пятерку самых работящих стран. Больше трудились только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции. Но по производительности труда Россия значительно отстает от многих развитых стран мира. В 2017 году в рейтинге издания Market Watch наша страна по этому показателю спустилась с 32-го на 34-е место, уступив Чили и Польше.
Эксперты считают, что попытки увязать проблемы российского экономического роста с наличием длинных праздников в стране являются лишь своеобразным побегом от реальных шагов по решению структурных проблем c российской производительностью труда. Ранее возглавлявший Министерство экономразвития Максим Орешкин называл четыре причины низкой производительности труда в РФ.
Первой причиной, по мнению министра, является низкий уровень управленческих и технологических компетенций проблемных предприятий, второй — неразвитость механизмов проектного финансирования. Третья причина — в нормативной базе для многих отраслей существует множество барьеров. Четвертая причина сопряжена с высокими рисками массовых сокращений и неэффективными механизмами поиска нового трудоустройства.