Все ради женщин: Роструд напомнил о длинных выходных к 8 марта

Международный женский день принесет россиянам длинные выходные и сокращенную рабочую неделю. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда, отдыхать в связи с 8 марта страна будет сразу три дня.

Выходные начнутся 7 марта, в субботу, и закончатся 9 марта – в понедельник. На него перенесли выходной, поскольку праздник выпадает на воскресенье. В ведомстве добавили, что вторая неделя марта, которая последует за длинными выходными, будет сокращенной – рабочие дни с 10 по 13 число.

Следующие длинные выходные будут уже в мае, отметили в Роструде: с 1 по 5 мая в связи с Днем труда, и с 9 по 11 мая – по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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19 февраля Роструд разъяснил, как оплачиваются два дополнительных праздничных выходных в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Работодатель может предложить сотрудникам взять дополнительные выходные перед праздничными днями. При этом каждая

компания самостоятельно устанавливает порядок оплаты выходных, издав локальный нормативный акт.

«Поскольку уни­фицированная форма такого приказа не уст­ановлена, он может издаваться в произвол­ьной форме», — сказали в Роструде.

В прошлом году в преддверии Дня народного единства (4 ноября) ведомство сообщило, что в 2020 году россияне на Новый год будут отдыхать меньше дней по сравнению с предыдущим годом — восемь, а не 10. Уточняется, что 30 и 31 декабря выпадают на будни, и россияне будут работать. В то же время 4 и 5 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, перенесут на рабочие 4 и 5 мая. Меньшее число рабочих дней будет также в июне — страна отметит День России, и в ноябре — в связи с Днем народного единства.

Всего в 2020 году в России будет 243 рабочих дня, 5 — сокращенных рабочих дней, 92 выходных и 26 праздничных. Международный женский день — один из наиболее популярных праздников в стране, его отмечают 88% россиян. Наименее популярный среди наших сограждан праздник — День космонавтики, 12 апреля — годовщина первого полета человека — Юрия Гагарина — в космос.

Международный женский день, по версии ООН, восходит к 8 марта 1857 года, когда фабричные женщины Нью-Йорка впервые приняли участие в забастовке, а затем создали собственный профсоюз. В 1910 году Международный женский день отмечали уже в нью-йоркском Карнеги-холле в присутствии более 3 тыс. дам. Однако по-настоящему международным праздник стал благодаря активистке коммунистического движения Кларе Цеткин. Именно она в ходе Второй Международной социалистической женской конференции выдвинула идею о том, что необходимо праздновать Женский день в международном масштабе.

Роструд также решил еще в ноябре — перед Днем народного единства и «длинными выходными» — напомнить российским гражданам об их трудовых правах. Работать в выходные сотрудники могут только в исключительных ситуациях, написав письменное согласие. Кроме того, в выходной день работа должна оплачиваться минимум по двойной ставке или же возмещаться лишним выходным днем.

В выходные и праздники к работе могут быть привлечены представители творческих профессий, если это оговорено в договоре или локальном документе.

Российские граждане работают чуть ли не больше всех в мире — по данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов (что на шесть часов больше, чем в 2016 году — «Газета.Ru»). Россия, таким образом, вошла в первую пятерку самых работящих стран. Больше трудились только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции. Но по производительности труда Россия значительно отстает от многих развитых стран мира. В 2017 году в рейтинге издания Market Watch наша страна по этому показателю спустилась с 32-го на 34-е место, уступив Чили и Польше.

Эксперты считают, что попытки увязать проблемы российского экономического роста с наличием длинных праздников в стране являются лишь своеобразным побегом от реальных шагов по решению структурных проблем c российской производительностью труда. Ранее возглавлявший Министерство экономразвития Максим Орешкин называл четыре причины низкой производительности труда в РФ.

Первой причиной, по мнению министра, является низкий уровень управленческих и технологических компетенций проблемных предприятий, второй — неразвитость механизмов проектного финансирования. Третья причина — в нормативной базе для многих отраслей существует множество барьеров. Четвертая причина сопряжена с высокими рисками массовых сокращений и неэффективными механизмами поиска нового трудоустройства.