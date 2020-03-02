Сломаный ноготь: чем закончилась драка видеоблогера с соседом

В Москве обсуждается конфликт между главным редактором «Учительской газеты» Арсланом Хасавовым и популярным видеоблогером Андреем Петровым, закончившийся дракой в подъезде их дома. Версии сторон расходятся: если Петров обвиняет соседа в избиении на почве гомофобии, то сам Хасавов говорит, что стычка произошла из-за того, что блогер регулярно мешал спать его сыну, громко слушая музыку — об этом он рассказал RT.

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По словам мужчины, он давно проживает в многоэтажном доме на Новодмитровской улице на северо-востоке Москвы — там же квартиру снимает Петров. В субботу, 29 февраля, к Youtube-блогеру пришли гости — блогеры Дмитрий Городецкий и Владос Мирос.

В этот день они особенно громко слушали музыку, нарушая закон о тишине, рассказал журналист. В итоге он не выдержал, обратился с жалобой в полицию и пришел к соседу. Далее показания Петрова и Хасавова расходятся.

По словам блогера, мужчина поджидал его и друзей в подъезде дома — когда приятели вышли из квартиры, Хасавов схватил Петрова. «Сказал, что полиция нас задержит, схватил за руку.

Долго держал, он мне повредил руку, у меня сорван ноготь на пальце, я несколько раз вырывался, не получалось. Я в целях самообороны пшикнул ему в лицо перцовым баллончиком»,

— рассказал молодой человек Telegram-каналу Mash.

Он также опубликовал ролик, на котором его друг Городецкий и Хасавов дерутся — при этом сам Петров не вмешивался в конфликт, а лишь просил снимать его на видео своего второго приятеля. В это же время за потасовкой наблюдали охранники дома — на кадрах видно, что они закрывают дверь блогеру и его компании, чтобы тем не удалось сбежать.

Как утверждает сам главред «Учительской газеты», он не хотел применять физическую силу к молодым людям, но они попытались уехать, не дождавшись полиции, которая бы решила вопрос с шумом. «Мы пытались их задержать до прихода полиции, он снова прыснул перцовым баллончиком уже мне в лицо, и я тоже получил повреждение глаз», — сообщил Хасавов.

Он добавил, что вступил в драку с Городецким случайно, так как мало что видел из-за повреждения глаз. «Эта веселая компания стала пинать меня ногами по спине. После случившегося Петрова доставили в отдел полиции, где он в очередной раз выставил себя жертвой. Я же отправился на карете скорой помощи в больницу», — рассказал мужчина Telegram-каналу Hue.

В отделении полиции Петров написал заявление на соседа — Хасавов сделал то же самое в отношении молодого человека. Поломку ногтя блогера и побои на лице Городецкого также зафиксировали.

«Арслан, этот человек, который живет в соседней квартире, на протяжении нескольких месяцев всячески не давал мне спокойно жить, вызывал наряды полиции. Пинал дверь ногой, раскидывал соседям мои видео. Короче, занимался буллингом. И я ему чем-то не понравился, подозреваю, что он просто гомофоб», — объяснил поведение журналиста Петров.

Сами жильцы дома поддерживают главного редактора «Учительской газеты» — они подтвердили, что блогер постоянно донимает их громкой музыкой по ночам.

%«Плохо то, что Петров реально одолел уже весь дом 24/7 прослушивая [плохую] музыку на [высокой] громкости, так что весь дом ходуном. […] Я считаю, что вот этот весь петровский пафос антигомофобный — хайпожорство и лицемерие. Человеку просто плевать на своих соседей, которые неоднократно просили его соблюдать закон о тишине»,

— рассказал один из соседей Петрова, который стал свидетелем конфликта.

В свою очередь сам Хасавов уверяет, что его злость вызвала не сексуальная ориентация блогера, а постоянный шум из его квартиры. «Не у меня конфликт произошел, у целого ряда людей. Он арендует квартиру, я живу по соседству от него, и он регулярно слушает музыку, нарушает закон о тишине как раз после 23 часов», — пояснил мужчина Telegram-каналу Mash.