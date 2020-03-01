«Турция нарывается»: в Анкаре пропали три журналиста

Нападение на трех журналистов турецкого бюро российского информационного агентства Sputnik, произошедшее в ночь на 1 марта в Анкаре, может ухудшить отношения России и Турции – спрогнозировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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По его словам, турецкая сторона – во избежание разрастания конфликта и скандала – должна сама принять шаги к установлению полной картины произошедшего и поимке всех причастных к инциденту лиц, передает РИА «Новости».

«Необходимо потребовать от турецких властей оперативного расследования инцидента, привлечения виновных к ответственности, а также принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности всех российских представительств в Турции и их сотрудников, вне зависимости от гражданства», — подчеркнул российский сенатор.

«В любом случае, мы дадим свой ответ. Турция активно нарывается на наши ответные действия», — подтвердил сенатор Олег Морозов.

Как рассказала ранее главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян, турецкие националисты ворвались в квартиры трех сотрудников российского СМИ, пытаясь выломать двери. При этом они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы: «Турция для турок» и «Русские шпионы».

«У моих прабабушек сейчас было бы дежавю», — призналась Симоньян, намекнув на геноцид армян в Османской империи в 1915 году.

Позднее она сообщила, что пострадавшие журналисты не выходят на связь, передает RT.

«Мы уже девять часов не можем связаться с нашими сотрудниками в Анкаре после того, как они обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что убийцы российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) пока не найдены, но поиски активно продолжаются. Как рассказал российский посол в ЦАР Владимир Титоренко, преступники могли скрыться на территории одной из соседних стран.

«На них <...> напали то ли криминальные элементы, то ли наемники, потому что здесь много всяких наемников из сопредельных государств, которые вооружены и промышляют бандитизмом... Найти убийц очень тяжело», — отметил российский дипломат.

Посол также подчеркнул, что погибшие журналисты нарушили по приезду в ЦАР много местных правил и законов. Во-первых, отметил Титоренко, они обозначили цели своей поездки как туристические, получая визы в посольстве ЦАР в Москве, а в страну приехали с пресс-картами и удостоверениями волонтеров ООН.

«Их почему и пропустили, потому что у них были ООНовские удостоверения, иначе их бы просто задержали на посту и вернули бы ночевать в город», — отметил дипломат.

Во-вторых, добавил он, журналисты пытались проникнуть без разрешения от минобороны ЦАР на военную базу Беренго — секретный объект. Наконец, они не зарегистрировали ввоз аппаратуры для киносъемки, что запрещено законом, подытожил российский посол.

Титоренко также сообщил, что власти ЦАР сделали все, что могли — сняли показания с местных жителей, провели баллистические экспертизы и передали РФ все материалы дела.

«Место, где произошло убийство — это район, где проходят пути перегона скота. Говорившие между собой якобы на арабском языке — это могут быть выходцы из Кордофана, Дарфура, то есть из соседнего Судана, да и в Чаде говорят на арабском языке», — отметил он.

В середине января занимавший тогда пост заместителя руководителя Следственного комитета РФ Игорь Краснов заявил, что убийство российских журналистов в ЦАР в 2018 году было совершено грабителями.

В октябре прошлого года журналисты МИЦ «Известия» попали под обстрел в районе поселка Коминтерново на линии разграничения в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

Члены съемочной группы корреспондент Алексей Полторанин и оператор Андрей Перфильев оказались в зоне обстрела. Им пришлось спрятаться в подвал на полтора часа.Они были в сопровождении народной милиции ДНР.

В результате инцидента никто из них не пострадал. Целью приезда журналистов было освещение последствий ночного обстрела поселка.