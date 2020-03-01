Отлов беглецов: Украина затруднила выезд в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.

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По словам пограничников, это сделано для улучшения качества и скорости прохождения пограничного контроля, а также для предотвращения использование поддельных украинских документов, поскольку степень их защиты очень низкая.

«Уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не позволяет установить принадлежность документа конкретному ребенку», — добавили в ведомстве.

Чуть ранее сообщалось, что установление правила на выезд с Украины в Россию только по загранпаспортам пресечет бегство тех украинцев, которые нарушили закон и пытаются скрыться за границей – об этом рассказывал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, все дело в быстром выявлении пограничниками всех правонарушений выезжающего – если они есть – с помощью биометрического загранпаспорта.

«Выезд по загранпаспорту дает возможность не допустить бегства в Россию от ответственности должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон. Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем», — написал дипломат в Twitter.

Он назвал контроль украинцев со стороны правоохранительных органов с помощью старых внутренних паспортов «девятью кругами бюрократического ада».

О том, что правительство Украины ужесточило правила пересечения границы с Россией для граждан страны, сообщал и премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, с марта 2020 года граждане страны смогут пересекать российско-украинскую границу только по загранпаспортам.

Данные меры будут действовать только при выезде с территории Украины, указал премьер, они не распространяются на въезд.

«При въезде граждан Украины с территории России государственная пограничная служба будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — написал Гончарук в Telegram.

Ограничения позволят уменьшить время прохождения пограничного контроля для украинцев, желающих поехать в Россию, подчеркнул премьер, так как информация с загранпаспортов считывается специальными приборами.

Введение нового порядка в начале декабря прошлого года анонсировал директор департамента консульской службы украинского МИДа Сергей Погорельцев. Таким образом кабмин Украины приостановил действие соглашения с Россией об условиях безвизовых поездок граждан, отмечал дипломат.

При этом самим украинцам Евросоюз ужесточает правила получения разрешения на въезд — с 2021 года гражданам Украины нужно будет, кроме предоставления биометрического паспорта, пройти дополнительную платную авторизацию.

Новая система называется ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Данная проверка будет обязательна только для граждан тех стран, которым не нужны визы для въезда.

В ходе работы ETIAS пограничными службами Евросоюза будет сформирована единая база данных о пересечении границы Шенгенской зоны. Европейские страны будут обмениваться этой информацией.

Согласно нововведению, украинцам для проезда в Шенгенскую зону нужно будет за 96 часов до визита заполнить онлайн-анкету. В числе прочего система будет проверять, нет ли у претендента на въезд неоплаченных штрафов.

Стоит отметить, что получение российского гражданства для белорусов и украинцев будет упрощено, заявила в интервью «Известиям» руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова.

«Впереди у нас — упрощение процедур приобретения гражданства для наших соотечественников, граждан Белоруссии, Украины. Их мы хотим освободить от собеседования, которое проводится для признания людей носителями русского языка», — рассказала она, отметив, что уже в этом году МВД подготовило пять законопроектов, которые находятся в Госдуме и шесть законопроектов — в правительстве.

Казакова отметила, что планируется упростить получение российских паспортов и для жителей других стран – Молдавии и Казахстана.

«Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет», — сообщила представитель ведомства, отметив, что количество заявок также растет и от украинцев и белорусов.

Вместе с тем собеседница издания рассказала, что прошлый год был очень знаковым в плане реализации концепции Государственной миграционной политики, на что была направлена деятельность главного управления по вопросам миграции министерства.

«Претерпело значительные изменения законодательство о гражданстве. Коснулись изменения и выдачи видов на жительство иностранным гражданам и разрешения на временное проживание. Вид на жительство стал бессрочным, соответственно, расширилась и категория лиц, которые могут получить вид на жительство, минуя разрешение на временное проживание», — отметила Казакова.

Она уточнила, что этот документ могут получить «люди, которые тесным образом связаны с Российской Федерацией, имеют близких родственников — граждан РФ, постоянно проживающих на территории России, — родителей, детей», либо это могут быть «иностранные граждане, которые родились на территории РСФСР».