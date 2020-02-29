«Могут навредить»: ВОЗ не советует здоровым носить маски

Медицинские маски вредят?

— По информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к 1 марта в мире подтверждено 86982 случая инфицирования. Умерли от болезни 2979 человек, вылечились — 42138.

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— Власти провинции Хубэй впервые опубликовали отчет об оценке риска эпидемической ситуации в связи с новым типом коронавируса — все уезды, города и районы провинции классифицированы по трем уровням угрозы. По состоянию на 28 февраля в провинции зафиксировано 11 зон с низким уровнем риска (10,68%), 34 — со средним (30,01%) и 58 с высоким (56,31%). В последних за 14 дней зарегистрировано более 50 случаев, в том числе групповые заражения.

— ВОЗ рекомендует носить медицинские маски только уже заболевшим людям и врачам. Здоровым людям они могут даже навредить, рассказал официальный представитель организации Тарик Язаревич РИА «Новостям».

Врачи ждут россиян в поликлинниках

— Россиянин, у которого диагностировали коронавирус в Азербайджане, находится в стабильном состоянии, осложнений нет. Врачи продолжают поддерживающее лечение, сообщили в оперативном штабе созданном при кабмине Азербайджана для борьбы с вирусом.

— Эксперты Минздрава призвали всех россиян, выезжавших из страны за последние месяцы, самостоятельно обращаться в поликлиники в случае проявления симптомов простуды или гриппа. Врачи обязаны оказывать таким людям бесплатную медицинскую помощь, передает РИА «Новости».

— Минздрав также порекомендовал россиянам не выезжать за границу на фоне распространения коронавирусной инфекции. В особенности эксперты выделили страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией — Китай, Южную Корею, Италию и Иран.

Папе Римскому приписали вирус

— Новость о заражении Папы Римского Франциска коронавирусом является фейком, сообщили в службе печати Святого престола. Ранее эта информация появилась на портале MCM News.

— Во Франции три медицинских работника заразились COVID-19. Об этом сообщил представитель госпиталя Tenon в 20-м округе на востоке Парижа. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом на территории страны уже достигло 100. Двое человек скончались: турист из Китая и француз.

— В США зафиксирована первая смерть от коронавируса, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц штата Вашингтон. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории страны достигло 62 человек. Губернатор штата Вашингтон объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса.

— Число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049. 29 человек уже скончались, 50 удалось вылечиться. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

— Первая смерть от коронавируса COVID-19 зафиксирована в Таиланде. Умерший — 35-летний житель страны, которому в конце января диагностировали лихорадку денге, а в начале февраля анализы показали, что он болен коронавирусом. Мужчина долгое время находился в критическом состоянии.

— В Японии число заболевших выросло до 947 человек.