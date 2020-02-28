Жертв все больше: назван лучший способ защиты от коронавируса

Риски повышаются

— По информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к 27 февраля в мире подтверждено 85 162 случая инфицирования. Умерли от болезни человек 2 923 человека, вылечились — 39 332.

— За минувшие сутки более тысячи новых случаев заражения коронавирусом было зафиксировано за пределами Китая. По данным ВОЗ, общее число зараженных вне Китая достигло 4 691 человека в 51 стране. Количество летальных исходов выросло до 67.

— ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого». Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, первые результаты вакцин от коронавируса будут готовы уже через несколько недель.

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От коронавируса россиян спасет маска

— У гражданина России диагностировали коронавирус на территории Азербайджана. Он прилетел в страну из Ирана и был помещен в инфекционный блок, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.

— Самой эффективной защитой от коронавируса в РФ является медицинская маска, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. Новый коронавирус «не обладает необыкновенными свойствами»: он не может «проникать через плотные поверхности», отметила она.

— По словам главы Роспотребнадзора, сейчас самое время оставаться в России и никуда не выезжать. «Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое — нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны», — подчеркнула Попова.

— 88 иностранцев будут депортированы из Москвы в связи с нарушением режима изоляции по коронавирусу, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Этих граждан выявили во время ежедневных рейдов в местах массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву.

— Пять человек, контактировавших с зараженным коронавирусом нового типа гражданином Ирана, госпитализированы в Москве, ни у кого из них заболевание не обнаружено. У иранца, находившегося транзитом в аэропорту Шереметьево, в Китае диагностировали коронавирус.

Не выходить из дома

— Первый случай заражения COVID-19 был зафиксирован у жителя Монако, сообщает газета Monaco Matin. Заболевшего 50-летнего мужчину поместили в карантин в Ницце. Также первого инфицированного нашли и на территории Британии.

— В США общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 62. Резко выросло число больных в Южной Корее — на 594, и добралось до отметки в 2 931. Власти даже попросили граждан оставаться в своих домах и квартирах на выходных.

— Мировые фондовые биржи столкнулись с крупнейшим обвалом за девять лет. Суммарное снижение стоимости активов составило пять триллионов долларов — эта сумма практически равна ВВП Японии. Основной американский фондовый индекс S&P 500 за шесть дней упал на 12%.