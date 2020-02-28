Гибли тысячами: 5 последних вирусных пандемий

Весь мир уже во второй раз — после лихорадки Эбола — наблюдает за столь губительной эпидемией вирусного заболевания в режиме онлайн. На данный момент коронавирусом COVID-19 заражены 85 207 человек, а скончались от инфекции 2 923 пациентов, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

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По всему миру опасающиеся заражения граждане скупают маски и антисептические средства, власти стран создают отдельные учреждения для карантинов, а также выпускают ежедневные рекомендации по борьбе с новым типом коронавируса. Чего стоит одна больница в китайском Ухане, построенная за 10 дней для инфицированных.

Между тем ученые пытаются оперативно разработать вакцину для борьбы с заболеванием. США и Китаю уже удалось создать инъекцию – на данный момент обе страны проводят клинические испытания на людях.

Несмотря на продвижение в фармакологии только 27 февраля гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что COVID-19 способен перерасти в пандемию.

Многие уверены – к такому развитию эпидемии могло привести то, что Китай, где и была выявлена вспышка коронавируса, с самого начала скрывал факт распространения заболевания, а также истинное число зараженных. Подобные подозрения высказывали госсекретарь США Майк Помпео, газета The New York Times, а также врачи из КНР, занимавшиеся лечением первых зараженных, о которых якобы не сообщали китайские власти.

Но эти проблемы ничто в сравнении с тем, насколько несвоевременно власти реагировали на вирусные пандемии прошлых лет, а после безответственно подходили к разработке противодействующих инфекциям препаратов.

Одна пандемия переросла в другую

В феврале 1957 года мир потрясла пандемия «азиатского гриппа», отправной точкой распространения которого стала китайская провинция Гуйчжоу.

Однако мир не не сразу узнал о смертельной опасности, надвигающейся из Азии – напротив, в той же Великобритании, где позже будет зафиксирована одна из самых больших вспышек вируса, журналисты в газетах отмечали «удивительно низкий уровень респираторных заболеваний этой зимой».

И только 17 апреля ежедневная газета The Times опубликовала статью под названием: «Эпидемия гриппа затронула тысячи жителей Гонконга». Этот момент считается точкой отсчета, после которой и стали раскрываться все новые и новые случаи заражения.

В итоге, помимо Азии, центром пандемии стали США – там от вируса, по данным ВОЗ, скончались более 70 тыс. человек. Также заболевание убило около 3,6 тыс. британцев из 9 млн заболевших в Англии и Уэльсе.

Отметим, что инфицированные умирали от этой болезни в течение нескольких дней. Сначала проявлялись свойственные гриппу симптомы: головная и мышечная боль, кашель и жар. А потом к смерти приводила пневмония, возникающая в качестве осложнения.

В период развития пандемии, а именно с 1957 по 1958 год, в результате заражения, по данным ВОЗ, умерли около 2 млн человек – по неподтвержденной информации, все 4 млн.

Позже ученые выяснили, что «азиатский грипп» был вызван новым подтипом вируса A (H2N2), происходящим из штаммов вирусов птичьего и человеческого гриппа.

К 1957 году заболевание прекратило распространяться, но спустя десятилетие вирус мутировал и вернулся, приведя к новой пандемии, которая не покидала мир с 1968 по 1969 год. Это заболевание назвали «гонконгским гриппом» — его возбудителем стал, опять же, ранее неизвестный науке подтип вируса A (H3N2).

Как ясно из названия, распространение его началось в Гонконге – при этом изначально он ходил только по морю, заражая экипажи и пассажиров кораблей. А поскольку это большой портовый город — заражения его жителям долго ждать не пришлось.

Чаще всего от «гонконгского гриппа» умирали пожилые люди в возрасте от 65 лет. В целом за год эта пандемия привела к смерти 34 тыс. человек. «Азиатский» и «гонконгский» грипп исчезли вместе в 1969 году, однако тогда их победил не человек – как полагают ученые, вирусы вымерли сами.

Первый смертельный коронавирус

Инфекции, вызванные вирусом, не возвращались более 30 лет, поэтому в 2002 году никто не ожидал услышать о коронавирусе SARS, впоследствии ставшим возбудителем болезни под названием «тяжелый острый респираторный синдром».

Первый случай заболевания тяжелым острым респираторным синдромом или, как его еще называли — «пурпурной смертью», был зарегистрирован в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун.

За два месяца инфекция перекинулась на китайский Гонконг и Вьетнам, а в конце февраля 2003 года настигла еще 27 стран. К этому времени китайские врачи стали говорить о том, что к распространению болезни привело сокрытие информации о зараженных со стороны властей КНР. Так, начальник хирургического отделения Пекинского военного госпиталя Цзян Яньюн рассказал, что

его коллеги из двух других военных учреждений еще в начале эпидемии говорили о 106 случаях инфицирования в Пекине – в то время как в своих отчетах для ВОЗ парламентарии указывали число в пять раз меньше, передавал The Guardian.

Несмотря на стремительное распространение болезни ВОЗ и другие ведомства, отвечающие за здравоохранение, могли порекомендовать инфицированным кортикостероиды и рибавирин в качестве лечения. К слову, рибавирин и сейчас рекомендует Минздрав РФ для профилактики коронавируса COVID-19.

Позже стало известно, что эти лекарства не действенны против вируса, утверждали ученые Стэнли Перлмэн и Кеннет Маккинтош в своем исследовании. Более того, рибавирин снижал уровень гемоглобина в крови пациентов. В итоге ни одна из терапий не показала свою эффективность в борьбе с пандемией.

Зато ученым удалось доказать, что источником SARS-CoV были циветы – маленькие хищники из семейства виверровых, обитающие в субтропических и тропических странах Азии и Африки.

Всего в мире было зафиксировано 8 437 случаев инфицирования, из которых 813 обернулись летальным исходом, сообщала Национальная служба здравоохранения. Последний инфицированный «пурпурной смертью» был выявлен в июне 2003 года.

Это не свиной грипп, а человеческий

Следующую масштабную пандемию — распространение свиного гриппа — мир застал спустя шесть лет, в 2009 году. Первое скопление зараженных выявили в федеральном округе Мехико только в марте 2009 года. Власти же решили назвать это проявлением «позднесезонного» человеческого гриппа.

До 21 апреля весь мир был уверен, что никакого нового вируса не существует, пока в США не заболели два ребенка, один из которых жил в Сан-Диего, а другой в Калифорнии на границе с Мексикой. Центр по контролю и профилактике заболеваний США обратил внимание на то, что дети не контактировали и, кроме того, заболели в разное время: один – 28 марта, другой – 30-го. В итоге специалисты связали картину воедино и заключили – мир настиг новый вирус.

Позже ВОЗ его определила как пандемичный вирус H1N1 09. Примечательно, что его жертвами в основном становились люди в возрасте от 25 до 45 лет, в то время как заражению вышеперечисленными инфекциями были подвержены, как правило, пожилые люди, беременные женщины и дети.

В итоге случаи заражения свиным гриппом были выявлены в 98 странах. Всего Европейский центр профилактики и контроля заболеваний насчитал около 222 тыс. инфицированных по всему миру – скончались в результате заражения около двух тысяч человек.

О завершении пандемии сообщили в ВОЗ в августе 2010 года. Эту инфекцию наконец победил человек – а именно ученые научно-исследовательских институтов США, которые за полгода разработали вакцину, начав ее массовое производство в октябре 2009 года.

Как в России гибли лаборантки

Примечательно, что от следующей пандемии, с которой велась борьба сравнительно недавно, эффективную вакцину так и не разработали. Речь идет о геморрагической лихорадке Эбола.

Мир узнал об этом заболевании в 2015 году после его распространения по Центральной и Западной Африке, однако первые случая заражения были зафиксированы еще в 1976 году в Демократической Республике Конго – кстати, в районе реки Эболы, в честь которой и дали название вирусу.

Более того, до пандемии было несколько случаев заболевания из-за неосторожного обращения со штаммом вируса в лабораторных условиях – среди них и трагедии, произошедшие с российскими учеными. Так, в 1996 году в результате заражения скончалась лаборантка вирусологического центра НИИ микробиологии МО РФ в Сергиевом Посаде – девушка случайно уколола себе палец, когда вводила инъекции с вирусом кроликам.

Позже, в 2004 году, умерла 46-летняя старшая лаборантка отдела особо опасных вирусных инфекций НИИ молекулярной биологии Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», где, к слову, в 2020 году и были изготовлены две тест-системы для определения коронавируса нового типа. Смерть женщины наступила также из-за случайного прокола кожи иглой во время введения инъекций подопытным морским свинкам.

Когда началась настоящая пандемия, вирус обошел стороной Россию – инфицированные были выявлены только в Сенегале, Конго, США, Великобритании, Испании, Мали, Италии, Сьерре-Леоне, Нигерии, Гвинеи и Либерии.

Заболевание отличалось от вышеперечисленных действительно острыми симптомами: обезвоживанием организма, рвотой, геморрагической сыпью, кровотечением из желудочно-кишечного тракта, носа, влагалища и десен.

Последние случаи заболевания вновь зафиксировали в Демократической Республике Конго в 2018 году, однако ВОЗ не отнесла это к новой волне пандемии.