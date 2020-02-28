Хотел вернуть семью: за что супруг убил многодетную жену и тестя

В селе Оса Иркутской области 55-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве двух человек. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

Реклама

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 25 февраля 2020 года. В тот вечер мужчина приехал к своей супруге, с которой они находились в процессе развода, и потребовал продолжить отношения — женщина отказалась и села в автомобиль, чтобы уехать. Тогда, придя в ярость, сельчанин последовал за машиной, после чего подошел и выстрелил в жену.

Затем, как передает kp.ru, он зашел в дом и, испытывая ненависть к отцу погибшей, выстрелил в него несколько раз — убитый пенсионер был против их союза. Обе жертвы погибли на месте происшествия.

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего жителя села Оса по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц». В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее, в середине февраля 2020 года, в подмосковном поселке Селятино Наро-Фоминского района произошла похожая история. Так, по данным СК, между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса, после чего житель Московской области схватил обрез охотничьего ружья и выстрелил женщине в голову.

При этом отмечалось, что в этот момент рядом находился их 11-летний сын. Испугавшись, мальчик убежал к соседям — в это время отец покончил с собой.

Между тем выяснилось, что незадолго до убийства погибшая развелась с супругом, однако из-за нехватки денег они продолжали жить вместе, занимая две комнаты в общежитии, передавал телеканал «360». При этом уполномоченный по правам детей Подмосковья Ксения Мишонова уточнила РИА «Новости», что за некоторое время до гибели экс-супруга сняла квартиру и постепенно перевозила вещи.

По словам соседей, в день происшествия в комнате, где проживали погибшие, было шумно. Они слышали крики, но в полицию никто из них звонить не стал, поскольку пара постоянно ругалась. Однако когда раздались выстрелы, жильцы все-таки вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Всего у пары пятеро детей. Как передает «360», четверо в это время находились у родственников. Ксения Мишонова уточнила, что дети остаются с бабушкой, которой передадут опеку над ними.

«Сейчас дети находятся у бабушки. Принято решение оформить предварительную опеку на нее. Детишкам оказывается психологическая помощь. Одиннадцатилетний ребенок, ставший свидетелем трагедии, в удовлетворительном состоянии», — отметила омбудсмен в разговоре с РИА «Новости». При этом ранее Мишонова также сообщала, что на учете многодетная семья не состояла.

В декабре 2019 суд города Сорочинска Оренбургской области признал 35-летнего Максима Майду виновным в покушении на убийство бывшей супруги.

Судом и следствием было установлено, что инцидент произошел днем 18 марта 2019 года. После ссоры с экс-супругой Майда попытался убить ее — на высокой скорости он сбил идущую по улице женщину, после чего скрылся с места происшествия.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшей разрыв связок правого коленного сустава, сотрясение головного мозга и ссадины на лице. В ходе допросов она рассказала правоохранителям, что незадолго до наезда Майда в личной переписке угрожал ей убийством.

В итоге мужчину приговорили к шести годам и восьми месяцам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на год.

Между тем было установлено, что жительница Сорочинска периодически жаловалась на агрессивное поведение и систематические избиения со стороны мужа в местный отдел ОМВД, однако полицейские никак на это не реагировали. Пострадавшая рассказала, что около семи раз снимала побои, а затем писала заявления в правоохранительные органы.

После развода мужчина в течение двух лет угрожал зарезать ее саму, а также расправиться с ее семьей и забрать их совместную трехлетнюю дочь себе. «Он ехал и видел, что я иду из магазина, решил не зарезать, а задавить», — рассказывала экс-супруга осужденного телеканалу РЕН ТВ.