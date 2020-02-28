Парочка миллионов: за что арестовали полковницу МВД

Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД полковник внутренней службы Светлана Алешина была арестована на два месяца по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пресненский суд Москвы.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной <...> меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», – заявил собеседник агентства.

Алешина подозревается в получении взятки в несколько миллионов рублей. «Ее уголовное дело расследуют следователи СК», – добавил источник.

В конце прошлого года в ряде Telegram-каналов появились сообщения о десятках обысков по делу о госконтракте между МВД России и «Центральным страховым обществом». Ущерб по данному уголовному делу может достигать 13 млрд рублей. По этому делу были допрошены глава департамента материального и технического обеспечения МВД России генерала Виталий Сидоренко и Светлана Алешина – как начальник отдела пенсионного обеспечения.

Официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла информацию об обысках и допросе.

Взятки — бич отечественных чиновников, МВД страдает от коррупции не меньше прочих. В конце января в Москве были задержаны полковник Главного управления уголовного розыска МВД РФ Евгений Кузин и его заместитель Олег Агаев. Они

обвиняются в получении взятки в 25 миллионов рублей от 38-летнего уроженца Тбилиси, а ныне – жителя Москвы Дмитрия Чантурии, имеющего в определенных кругах статус «вора в законе» и прозвище «Мирон».

Также арестован бывший сотрудник ФСБ Игорь Фролов, он работает телохранителем «Мирона» и был посредником при передаче взятки. Начальнику Кузина — руководителю Управления ГУУР Денису Беднарскому — предложено уволиться по собственному желанию.

Криминальный авторитет хотел, чтобы силовик за взятку поспособствовал прекращению в отношении «Мирона» проверки по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), по которой Чантурия может быть осужден на 15 лет колонии. Чантурия — двоюродный племянник бывшего «короля» российского преступного мира Аслана Усояна, более известного как «Дед Хасан», который был убит выстрелом снайпера в январе 2013 года в центре Москвы.

Через три дня после убийства Усояна состоялась сходка лидеров преступных сообществ, на которой новым лидером клана был выбран как раз «Мирон». Он сразу же заявил: «смерть Усояна не останется безнаказанной, он непременно будет отомщен». После этого в Сухуме и Москве произошел ряд убийств преступных авторитетов.

Другой случай произошел в начале февраля — в Москве задержали следователя по особо важным делам, который получил взятку в размере 4,3 млн рублей. По данным столичного главка СК, сотрудник правоохранительных органов получил деньги от родственника одного из обвиняемых, проходящего по уголовному делу. Взамен следователь обещал не привлекать его к уголовной ответственности.

«В отношении руководства следственного управления по Северо-Восточному административному округу будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного характера», — обратили внимание в главке. Факт получения взятки был выявлен совместно с сотрудниками УФСБ в ходе работы по пресечению коррупционных проявлений.

В начале декабря прошлого года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью «Российской газете», что за 2019 год с коррупционеров было взыскано более 2 млрд руб.

Вместе с тем он добавил, что на имущество коррупционеров наложен арест на общую сумму 12,9 млрд руб. По данным Бастрыкина,

с 2018 года ситуация с преступлениями коррупционной направленности практически не изменилась. Согласно статистике, порядка 30% таких преступлений связаны со взятками. Затем идет мошенничество, присвоение и растрата.

Глава СКР подчеркнул, что с января по сентябрь 2019 года следователи направили в суды почти 6,5 тыс. уголовных дел по 11,6 тыс. коррупционных преступлений. По словам собеседника газеты, перед судом предстали 6902 обвиняемых. Большая часть из них — 3952 человек — являлись должностными лицами. 752 преступника были сотрудниками органов внутренних дел, а 476 человек — представителями местной власти.