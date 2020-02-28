«Грядет эпидемия»: мир охватила паника из-за COVID-19

Повторное заражение

— По информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к 28 февраля в мире подтверждено 83368 случаев инфицирования. Умерли от болезни 2 858 человек, вылечились — 36 4866.

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— Тем временем, по данным Reuters, за пределами Китая было зафиксировано 3246 случаев заражения коронавирусом. 51 человек скончался.

— Однако, как сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на органы здравоохранения КНР, у вылечившихся пациентов начали повторно выявлять коронавирус. Среди выздоровевших и выписанных из больниц пациентов в китайской провинции Гуандун у 14% диагностировали болезнь.

Вирус захватывает мир

— Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован еще в ряде стран: Белорусси, Дании, Эстонии и Бразилии. Первый заболевший датчанин заразился в итальянских Альпах, где он катался на горных лыжах.

— В Польше также зафиксирован первый случай коронавируса. Об этом сообщает Express Ilustrowany. 25-летняя девушка перед возвращением на родину месяц провела в Таиланде. 50 человек госпитализировали с подозрением на COVID-19.

— Паника охватила практически все страны, где обнаружены заболевшие. Так, в Литве ограничили госпитализацию пациентов и проведение плановых операций, а между Италией и Австрией прекращено железнодорожное сообщение.

— США и Южная Корея из-за эпидемии на неопределенное время отложили совместные военные учения. В Иране коронавирусом заразилась вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, сообщают правительственные СМИ. Страна запретила въезд гражданам Китая.

— Тем временем президент Трамп поручил вице-президенту Майку Пенсу начать борьбу с эпидемией. На следующий день о чрезвычайных мерах также сообщило правительство Австралии, а на Тайване объявили наивысший уровень опасности.

— Лидеры Франции и Германии, посещая больницу Пти-Сальпетриер в Париже, охарактеризовали ситуацию как мировую проблему. «Мы перед лицом кризиса. Грядет эпидемия», — заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Россия держит оборону

— Как сообщает Роспотребнадзор, в России зарегистрирован 1 161 заболевший с признаками ОРВИ. По результатам лабораторных исследований диагноз «коронавирус» поставили двум людям. Оба уже выписаны из стационара 12 февраля. Отмечается, что с 31 декабря досмотрено более 374 тыс. человек, прибывших из Китая.

— В Москве начали отлов бездомных животных. Ранее правительство Польши заявляло, что люди могут заразиться от котов.

— Россиянам, у которых сорвалась поездка в КНР, вернут деньги. В четверг, 27 февраля, туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.