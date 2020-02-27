«Хитрый Захар»: экс-полковнику выдвинули новое обвинение

Экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, ранее осужденному за многомиллионную взятку, предъявили еще одно обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере» — ее сумма оценивается в 1,5 млрд рублей. Об этом агентству ТАСС сообщил адвокат бывшего полицейского Александр Горбатенко.

Реклама

Как полагает следствие, деньги Захарченко в течение девяти лет переводили бизнесмены Борис Ущерович и Валерий Маркелов — совладельцы группы компаний «1520», одного из крупнейших подрядчиков РЖД. Маркелов с марта 2019 года находится под арестом, а Ущерович — в розыске.

Для получения взятки экс-полковник открыл специальный банковский счет на имя Захара Хитрого, сообщает газета «Коммерсант».

По данным СК, с 2007 по 2009 год на него поступило 2,8 млн евро от Ущеровича и Маркелова. Еще 1,3 млрд рублей Захарченко получил от них же, но уже по другой схеме, детали которой не уточняются.

Также следствие полагает, что Захарченко оказывал покровительство главе совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолуму Юнаеву, за что тот оплачивал ему отдых в Сочи в 2015-2016 годах стоимостью более чем 800 тыс.руб.

В СК считают, что взятку бывшему сотруднику МВД также давали бывший зампред правления Инкредбанка Дмитрий Моторин и экс-член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич. Они находятся в розыске. При этом посредниками в получении денег выступали два доверенных лица Захарченко — Виктор Белевцов и Василий Кретинин.

Адвокат Захарченко заявил, что его подзащитный вину в инкриминируемых преступлениях не признает. При этом он согласился ответить на вопросы СК. Однако, по данным портала «Meduza», следственные действия по данному делу уже завершены.

«Нам не дали даже выразить свое мнение, заявить какое-либо ходатайство. Нас не вызывали ни на допрос, ни на очные ставки, ни на проведение каких-либо экспертиз. Мы вообще не понимаем, о чем там идет речь. Возможно, сможем понять только после ознакомления с материалами дела в полном объеме», — сообщила порталу «РАПСИ» адвокат Захарченко Валерия Тунникова.

СК организует этапирование Захарченко из мордовской колонии в Москву для ознакомления с материалами. Подробности дела адвокаты экс-полковника смогут узнать после 2 марта.

Напомним, что экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября 2016 года по подозрению во взяточничестве.

Тогда в СК сообщили, что в 2014 году силовик организовал проверку ресторанов «Ля Маре» и после выявления нарушений потребовал у владельца сети Меди Дуссу взятку в размере 5 млн долларов. По версии правоохранителей, бизнесмен выплатил ему только $800 тыс. — тем не менее доказать факт получения взятки не удалось, и суд отказался от обвинений.

В то же время Захарченко вытребовал у Дуссу 50-процентную скидочную карту, с помощью которой он сумел сэкономить в ресторанах более 3 млн рублей, установило следствие. «В одном случае его скидка составила 135 тыс. рублей. Все это — взятка в виде незаконных услуг имущественного характера», — сообщали в СК.

Вскоре у Захарченко и членов его семьи конфисковали имущество более чем на девять миллиардов рублей — восемь миллиардов в разной валюте, 27 квартир и машиномест, четыре автомобиля и золотой слиток.

В 2019 году его признали виновным по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Воспрепятствование производству предварительного следствия» и дали 13 лет лишения свободы. Позже срок снизили на полгода.