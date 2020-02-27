«Ошибка»: врачи допустили смерть матери генерал-майора МВД

Смерть 78-летней Галины Липилиной, матери генерала-майора МВД Андрея Липилина, могла произойти в результате неправильного переливания крови, сообщил «Газете.Ru» вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров.

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По предварительным данным, врачебная ошибка была совершена в московской клинике под названием «Евромедцентр», сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на неназванный источник. Туда пенсионерка поступила на лечение еще в феврале 2019 года — согласно информации СМИ, во время госпитализации ей понадобилось переливание крови. После проведения процедуры у женщины внезапно отказали почки — в результате она впала в кому и скончалась спустя месяц.

Медик Комаров объяснил, что единственной причиной данной трагедии могло послужить то, что врачи по ошибке неправильно определили группу крови Липилиной и перелили ей несовместимую кровь.

«Это привело к острому внутрисосудистому гемолизу (повышенному распаду эритроцитов с выделением в окружающую среду гемоглобина — «Газета.Ru»), а затем — к отказу почек.

Но это действительно врачебная ошибка. Ни один нормальный врач сознательно не допустит подобного в отношении своего пациента. Искать причины в возрасте женщины неразумно — он тут имеет второстепенное значение»,

— подчеркнул Комаров.

После смерти Липилиной правоохранительные органы запустили проверку в отношении клиники — в ходе предварительного расследования они, по данным СМИ, также установили, что к трагедии привела ошибка врачей. В результате 27 февраля стало известно о возбуждении дела по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», пишет «112».

Отметим, что сын покойной Андрей Липилин на данный момент возглавляет УМВД по Ярославской области — на этот пост он был назначен указом президента России в июле 2018 года.

Правоохранитель служит во внутренних органах уже 39 лет — за его плечами руководящие должности в УВД Магаданской и Омской областях. Кроме того, до поста начальника ярославского УМВД он девять лет отработал замначальника главка МВД по Московской области.

За все время службы Липилин был награжден различными медалями — в том числе «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 3-х степеней, «За заслуги в управленческой деятельности III степени», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», а также наградным оружием.

Только 8 февраля 2020 года глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что врачебные ошибки и непрофессионализм медработников приводят к более чем 70 тыс. случаев осложнений у пациентов каждый год. При этом чиновник не назвал точные данные по числу смертей, наступивших в результате той же некомпетентности медиков. Тем не менее министр отметил, что больные умирают даже при использовании простых лекарств и медоборудования.

«От использования лидокаина в год погибает не менее 25 человек. Это просто лидокаин. За последние пять лет мы потеряли порядка 80 человек. Мы сейчас проходили — скорая помощь, каталки.

При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1-2 человека, или получают тяжелые увечья. Из-за неправильной эксплуатации каталок»,

— подчеркнул министр здравоохранения на заседании совета ректоров медицинских вузов.

Последнюю полную статистику обнародовал СК РФ в апреле 2019 года — тогда ведомство сообщило, что за 2018 год около 6,6 тыс. человек обратились в Следком с жалобами на низкий уровень оказания медицинской помощи или врачебные ошибки, передавал RT. Это на 9,5% больше, чем в 2017 году — тогда было зарегистрировано лишь чуть более 6 тыс. обращений.

Выросло и количество возбужденных дел по факту преступлений, связанных с врачебными ошибками: в 2017 году их было 1,8 тыс., а в 2018 — более 2 тыс, что на 24% больше. По данным СК РФ, чаще всего роковые ошибки допускают хирурги, анестезиологи-реаниматологи и акушеры-гинекологи.