«Не злоупотреблял»: кровавая расправа над семьей липецкой судьи

В Липецке 38-летний местный житель напал с ножом на 37-летнюю супругу и детей 4 и 11 лет, после чего покончил с собой. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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Как передает ведомство, ночью 27 февраля 2020 года около 03.00 в правоохранительные органы поступило сообщение от женщины — она заявила, что супруг несколько раз ударил ее и малолетних детей ножом. Когда правоохранители приехали, возле дома они обнаружили тело главы семейства. В жилище следователи обнаружили тело четырехлетнего ребенка, а также раненую женщину и ее старшую дочь.

«Старшую девочку и ее мать госпитализировали в областные больницы, ребенка — в детскую, женщину — во взрослую. Их обеих прооперировали. Состояние женщины тяжелое, она в реанимации, девочка — в крайне тяжелом состоянии, она также находится в реанимации», — рассказал РИА «Новости» представитель Следкома.

Следствие считает, что мужчина поссорился с супругой, после чего порезал ее и детей, а затем попытался поджечь квартиру. В итоге липчанин свел счеты с жизнью. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Проводится осмотр, допрашиваются свидетели и возможные очевидцы произошедшего.

Следственный комитет по Липецкой области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего» и по части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления СК России по Липецкой области тщательнейшим образом установить все обстоятельства преступления — в том числе причины и условия, которые могли способствовать его совершению. Кроме того, глава ведомства дал указание руководству территориального следственного управления подробно доложить о первоначально проведенных следственных действиях и ходе расследования уголовного дела.

«Семья была благополучная, оба супруга работали, старшая дочь училась в школе, младшая — ходила в садик. Все члены семьи жили вместе, какие обстоятельства привели к преступлению, выясняется. Женщина работает мировым судьей, муж — в отделе продаж в автосалоне. Не злоупотребляющий»,

— пояснила kp.ru старший помощник руководителя СК по области Юлия Кузнецова. Она добавила, что рамках расследования главе семьи назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Между тем, как выяснил региональный портал Gorod48, накануне вечером в гости к семье приходили родители главы семьи. Мужчина жаловался отцу на безденежье и проблемы на работе. 27 февраля ему нужно было ехать в командировку, но он не хотел — мужчина заявил отцу, что намерен написать заявление на увольнение.

Ранее, в начале декабря 2019 года, стало известно о еще одном нападении. В Татарстане 41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова заподозрили в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына.

Трагедия произошла в ночь на 3 декабря. В тот день мужчина выпивал в квартире дома, расположенного по улице Юбилейной города Менделеевска. В том же помещении находилась его бывшая жена, двое ее детей от первого брака, а также малолетний ребенок, сообщал региональный Следком.

Как передавал сайт kp.ru, между родственниками произошел бытовой конфликт, после чего в приступе агрессии Харисов напал с ножом на спящую экс-супругу и детей.

На шум из своей комнаты выбежал 12-летний пасынок злоумышленника, однако мужчина порезал и его, а затем приказал закрыться в своей комнате. Он заявил, что расправится с ним позже — в итоге мальчик выбрался из квартиры через окно. Чтобы вызвать полицию, он добежал босиком по морозу в ближайшую пекарню.

После того как медики прибыли на место происшествия, они зафиксировали смерть 38-летней женщины и 19-летнего юноши, спустя некоторое время и двухлетний ребенок скончался в машине скорой помощи. 12-летнего мальчика госпитализировали.

После случившегося злоумышленник скрылся с места преступления, однако в тот же день был задержан силовиками. В ходе допроса мужчина заявил, что пошел на преступление из ревности. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье «Об убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего».

СМИ выяснили, что ранее Харисов уже был ранее судим три раза — дважды за воровство и один раз за нанесение телесных повреждений. Известно, что незадолго до трагедии он нанес себе ножевое ранение в живот. По данным телеканала РЕН ТВ, это произошло из-за обострения психического расстройства.