«Непосильно»: из КоАП уберут завышенные штрафы

Размер штрафов за нарушения правил дорожного движения будет пересмотрен из-за возмущения общественности: меры ужесточения были предложены в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, однако, как заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак, они не были восприняты благосклонно.

«Как показала реакция общества на резкое увеличение санкций и на главу, посвященную нарушениям ПДД, запросам общества проект не соответствует. Документ будет изменен», — сообщил чиновник.

Штраф за превышение на 20–40 км/ч скоростного лимита должен был вырасти с 500 руб. до 3 тыс. руб., за превышение на 40–60 км/ч — с 1–1,5 тыс. до 4 тыс. руб. Как пояснил замглавы ведомства, такие поправки предложили в Министерстве внутренних дел — разработчики стремились добиться снижения смертности на дорогах.

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«Но мы точно понимаем, что кодекс не носит фискальный характер и его главная цель — не собираемость штрафов», — подчеркнул Новак. По его словам, новый КоАП должен в первую очередь обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и в целом улучшить качество жизни людей. В связи с этим его подготовка требует комплексного подхода.

Для того, чтобы доработать кодекс, Минюст уже попросил Белый дом отложить внесение документа в правительство до мая. В числе прочего, за это время ведомство планирует сократить число составов правонарушений: в действующем кодексе их 1803, в новой редакции — 1666. Еще более радикальное сокращение планируется путем «укрупнения» ряда статей, пообещал Новак. Он также призвал развивать упрощенный порядок обжалования постановлений о штрафах — например, с помощью электронных средств.

Проект нового Кодекса об административных нарушениях был опубликован Минюстом в январе текущего года. Премьер-министр Михаил Мишустин уже тогда заявил, что предлагаемые в КоАП штрафы будут непосильными для многих автомобилистов.

«Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — подчеркнул он.

По мнению главы правительства, такие вопросы нужно рассматривать прежде всего с учетом платежеспособности населения, а также с позиций улучшения качества автоматизации и администрирования, «а не идти по самому простому пути, просто кратно увеличивая их (штрафов – «Газета.Ru») размеры».

Не менее категорично в отношении проекта кодекса высказался и глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что такой КоАП только возбуждает ненависть к законотворцам. «Мы считаем, что этот документ вообще никуда не годится», — заявил депутат.

Сейчас у проекта нового кодекса уже существует альтернативная версия — ее предложила рабочая группа при ОНФ. Как сообщал «Коммерсант», туда вошли представители общества «Синие ведерки», независимые юристы, представители столичного ЦОДД и другие эксперты.

В числе прочих мер эксперты предлагают оценивать каждое нарушение по специальной «рисковой модели» — она будет учитывать 19 различных параметров движения. Например, для тех, кто захочет проехаться на скорости 100 км/ч по жилой территории ночью, штраф будет существенно выше, чем для тех, кто превысит скорость на трассе. При незначительных нарушениях эксперты предлагают выносить лишь предупреждения. Денис Новак уже пообещал изучить эту концепцию.

Среди других инициатив также прозвучало предложение главы Федерации автовладельцев России Максима Едрышова — он считает, что каждый водитель после определенного числа нарушений должен отправляться на дополнительный экзамен по правилам ПДД.

Член общественной палаты Башкирии Радик Гарданов, в свою очередь, предложил четко разграничить полномочия между федеральными и региональными властями по установлению штрафов. В частности, это касается наказаний за стоянку на газонах: в ряде субъектов РФ санкции, закрепленные в местных законах, не действуют из-за противоречий с КоАП РФ. Эти предложения будут направлены в Минюст.