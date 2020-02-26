Скрылись на автобусе: как китайцы нарушили карантин в Москве

Китайские туристы попытались сбежать от медиков и полицейских в центре Москвы, однако были задержаны и отправлены на самоизоляцию в отель. Об этом сообщило посольство КНР в РФ, передает газета «Жэньминь жибао».

По информации СМИ, 23 туриста из китайского Сянгана отправились на экскурсию в район станции метро «Новослободская» 20 февраля. Однако спокойно прогуляться по Москве им не удалось: на пути встретились полицейские и медики. Увидев скорую помощь, китайцы решили скрыться на экскурсионном автобусе.

Следующим местом посещения должен был стать один из столичных театров, но добраться до него им не удалось. «По приказу российской полиции автобус остановился. Медики проверили температуру каждого пассажира, а также узнали, что эти туристы прибыли в Москву 19 февраля», — сообщает газета.

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В результате всех пойманных туристов отправили в гостиницу для самоизоляции. Им придется провести там положенные 14 дней.

После того, как об инциденте стало известно в посольстве КНР, дипломаты оперативно связались с МИД РФ и призвали «не предпринимать чрезвычайные меры» в отношении китайских граждан. Самих китайцев, находящихся на территории России, также попросили соблюдать карантинные меры российской стороны и после въезда в страну пребывать в самоизоляции. Если после истечении ее срока им понадобится выйти в город, посольство посоветовало иметь при себе паспорт.

По информации китайских СМИ, сейчас из-за эпидемии коронавируса в России под медицинским наблюдением остаются свыше 11 тыс. граждан Китая. «До 20 февраля этого года около 10 тыс. китайских студентов вернулись в Россию, у отдельных учащихся зафиксирована повышенная температура, однако случаев заражения новым типом коронавируса среди них еще не выявлено», — пишет «Женьминь жибао».

24 февраля стало известно об еще одной группе китайских туристов, которые самовольно покинули карантин без разрешения врачей и отправились в московский цирк. Об инциденте сообщал Telegram-канал Mash.

По информации сотрудников правоохранительных органов, туристы прибыли в Москву из Гонконга. Врачи запретили им покидать отель, однако они решили нарушить предписание и отправились смотреть представление. Там на них обратила внимание билетерша, которая вызвала полицию.

В итоге полицейские отправили китайцев обратно в гостиницу под конвоем. Жители КНР остались крайне недовольны этой ситуацией и пожаловались на ущемление их прав.

О «дискриминационных мерах» в отношении китайских туристов, приезжающих в Москву, ранее заявило посольство КНР. В частности, оно обратилось к мэрии Москвы с просьбой прекратить проверки китайцев в московском транспорте.

Копию официального письма дипломатов опубликовала «Новая газета». Китайские чиновники выразили сожаление, что полиция совместно с сотрудниками метрополитена якобы проверяла и анкетировала выборочно только граждан КНР.

Водители общественного транспорта также пожаловались на дискриминацию в отношении китайцев. По словам главы профсоюза работников общественного транспорта Юрия Дашкова, руководство обязывает сообщать диспетчерам о находящихся в салоне «лицах китайской национальности».

На различных сайтах были опубликованы фотографии экранов навигаторов водителей, на которых высвечивались требования сообщать диспетчерам о пассажирах-азиатах. Диспетчеры, в свою очередь, якобы обязаны были вызвать на место полицейских, утверждается в появившемся в соцсетях скриншоте электронного письма.

Пресс-служба «Мосгортранса» в Twitter назвала его фейком. Тем не менее, в организации подтвердили, что просили водителей «осуществлять мониторинг в целях обеспечения комфорта и безопасности». Собранные данные при этом отправлялись не в полицию, а медикам.