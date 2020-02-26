Мойтесь чаще: как защититься от коронавируса

Россиян призвали внимательнее следить за личной гигиеной, чтобы защититься от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и орально-фекальным — в распространении болезни виноваты грязные руки. «Сегодня мы говорим уверенно, что, кроме воздушно-капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель и фекально-оральным путем через грязные руки, через грязную воду также может распространяться», — цитирует ее РИА «Новости».

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По словам Поповой, защититься поможет соблюдение элементарных правил личной гигиеной — нужно чаще мыть руки и лицо, протирать гаджеты и не забывать о регулярной уборке.

Коронавирус не пандемия?

— По информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к 27 февраля в мире подтверждено 82 055 случаев инфицирования. Умерли от болезни 2 801 человек, вылечились — 32 756.

— По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за пределами Китая за сутки увеличилось на 459 и достигло 2 918.

На данный момент они зафиксированы в 38 странах. Общее число смертей — 43, причем за сутки от COVID-19 скончались девять человек. Тем не менее, организация призывает не называть коронавирус пандемией, так как нет «устойчивой и интенсивной передачи вируса в обществе».

— Эффективных средств, способных вылечить коронавирус, на данный момент не существует. Есть только клинические испытания, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Для борьбы с вирусом ловят бездомных собак

— Министерство иностранных дел России советует россиянам воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию из-за коронавируса, говорится в сообщении МИД РФ.

— Столичное управление Роспотребнадзора выпустило предписание усилить дезинфицирующий режим в объектах общепита. В Федерации рестораторов и отельеров России уже назвали эти меры излишними.

— В Москве начался масштабный отлов бездомных животных для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

Коронавирус пришел еще в семь стран

— Только за прошедшие сутки первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы сразу в нескольких странах: Финляндии, Северной Македонии, Бразилии, Грузии, Норвегии, Греции и Дании.

— Южная Корея зарегистрировала 334 новых случая заражения COVID-2019. Общее число зараженных в стране выросло до 1 595, сообщили в министерстве здравоохранения РК.

— Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию по всей стране в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.Таким образом власти намерены упростить процесс принятия мер по предотвращению распространения вируса.

— Абхазия из-за коронавируса запретит въезд в страну всем иностранцам, кроме россиян, заявил исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба.

— Тем временем ВОЗ посоветовала туристам не вносить изменения в свои планы путешествий из-за коронавируса. Представитель организации Кармен Долеа также подчеркнула, что в основном заболевание переносится не тяжелее, чем обычный грипп, летальный исход крайне редок.