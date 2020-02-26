Угроза растет: коронавирус может перекинуться на Россию

Коронавирус все ближе подступает к России

— Вероятность завоза коронавируса в Россию возрастает, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это связано с резким увеличением числа стран, в которых были зафиксированы случаи заражения.

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— Весь перечень ограничений, ранее введенных в РФ из-за коронавируса, будет продлен до 1 апреля включительно, сообщила глава оперативного штаба Татьяна Голикова. Эти же меры касаются обновленных правил по проведению международных мероприятий.

— У троих эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Казань россиян подтвердили коронавирус. Тем не менее заявлять о распространении коронавируса в РФ пока рано, подчеркнула Попова.

— Во избежание распространения инфекции всех россиян, заболевших пневмонией, теперь будут обследовать на новый коронавирус, подчеркнула глава Роспотребнадзора. С начала текущей недели это требование распространяется на все города страны.

— Живой штамм коронавируса в России есть, ученые уже работают над вакциной. Сейчас в разработке находятся пять прототипов вакцины, подчеркнула Голикова. Кроме того, в Китае была протестирована российская тест-система для диагностики коронавируса. По мнению экспертов, она имеет определенные преимущества перед другими.

— В целом система здравоохранения России хорошо подготовлена к новым угрозам в условиях растущей возможности проникновения коронавируса. «На сегодняшний день мы имеем полную готовность системы здравоохранения под подпись каждого руководителя регионов», — отметила глава оперативного штаба.

Россия закрывается от коронавируса

— С 1 марта будет временно приостановлено авиасообщение между Россией и Южной Кореей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Вылеты будут разрешены только для рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Аврора». Россиян также попросили воздержаться от поездок в Италию, где вирус продолжает распространяться среди местных жителей.

— С 28 февраля на временной основе будет также приостановлена выдача российских виз гражданам Ирана – разрешены будут только деловые и гуманитарные поездки, сообщила Голикова. Ранее коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Ирана через Москву. Сейчас власти КНР срочно ищут контактировавших с заболевшим.

— Китайским студентам предоставят возможность дистанционно обучаться в российских вузах на время введения ограничительных мер. По словам Голиковой, сейчас такая форма проведения занятий уже действует во многих учебных заведениях.