Роды после изнасилования: о чем рассказали полиции врачи

Врачи одной из городских больниц Москвы приняли роды у девушки, забеременевшей после изнасилования таксистом. Они стали первыми, кому рассказала о пережитом насилии 22-летняя девушка из Средней Азии. Как сообщает сайт kp.ru, она поступила в городскую больницу №24 со схватками — только после рождения сына она рассказала врачам, что забеременела в результате насилия в такси.

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По данным издания, в мае 2019 года 22-летняя Махабат около 20.00 вызвала такси, чтобы уехать от Курского вокзала на северную окраину города, в район Бибирево. Это был привычный для нее маршрут — так она часто возвращалась с работы домой. Обычно дорога занимала у нее 45-60 минут.

В середине пути девушка перестала узнавать местность и поняла, что водитель повез ее в неизвестном направлении. И действительно, он вывез ее за пределы города в поселок Вешки Мытищинского района.

«Там он совершил остановку на правой обочине дороги, пересел к заявительнице на заднее сиденье, где совершил насильственный половой акт», — пишут kp.ru. После этого таксист высадил Махабат из машины и скрылся в неизвестном направлении.

По данным kp.ru, Махабат находилась в шоке и решила о случившемся никому не говорить. Заявление в полицию было подано только врачами горбольницы №24 после рассказа девушки. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и уже ищут напавшего на нее водителя.

Единственное, что запомнила пострадавшая о личности таксиста — это то, что он был родом из Киргизии. Однако ни приблизительного возраста, ни имени она по данным портала Riamo, не помнит. При этом, портал Oka.fm сообщает, что вызов был сделан через сервис «Яндекс.Такси».

Похожий случай произошел в декабре 2017 года в Петербурге. По словам 41-летней потерпевшей, 29 января 2017 года около 0.30 над ней надругался таксист в машине, припаркованной у дома №92 по проспекту Обуховской Обороны, сообщал портал Neva.Today.

Злоумышленник отобрал у изнасилованной женщины телефон и скрылся, а 26 октября 2018 года она родила сына. В полицию потерпевшая обратилась только спустя год. По ее словам, она боялась обращаться к следователям идти в полицию, предполагая, что насильник захочет ей отомстить.

Также, спустя год, в декабре 2018 года стало известно об изнасиловании 34-летней уроженки Литвы во Фрунзенском районе Петербурга водителем «нелегального» такси. По словам женщины, ночью 28 декабря она поймала попутку, чтобы доехать до дома в Красном Селе.

По данным Neva.Today, водитель завез пассажирку во дворы в районе станции метро Бухарестская в Купчино, где изнасиловал ее в салоне авто. Женщина также не запомнила ни деталей внешности водителя, ни марку и номера машины, так как была в нетрезвом состоянии.