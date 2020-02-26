«Парень скромный»: как школьник пырнул ножом учителя

В ульяновской школе №81 восьмиклассник ранил ножом 59-летнюю учительницу математики Любовь Михайлову, сообщает региональный СК.

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Инцидент произошел в среду, 26 февраля, в начале урока. «Он вошел в класс спокойно с ножом в руках, подошел прямо к учителю и пырнул ее. Она отталкивалась, но получила ранение», — рассказали одноклассники нападавшего порталу «Подъем». По их словам, 15-летний школьник ранил учительницу с невозмутимым выражением лица, а, выходя из класса, бросил нож. По данным Telegram-канала «Hue», оружие было самодельным — с зажигалкой в качестве рукоятки.

«Мы сидели на уроке, потом крики услышали. Наша учительница выбежала. Пришла, говорит, что другую учительницу пырнули ножом», — рассказал «Газете.Ru» школьник, который учится в параллельном классе. По его словам, их педагог пыталась задержать школьника, однако тот сумел вырваться.

Далее, как видно на видео, опубликованном Telegram-каналом «112», он беспрепятственно проходит по коридорам школы, одевается в гардеробе и выходит из здания.

В СК сообщили, что полиция задержала подростка в доме его отца, где он скрывался от правоохранителей. Что касается раненой учительницы, то ее госпитализировали и прооперировали. По данным регионального Минздрава, жизни педагога ничего не угрожает.

Друг задержанного восьмиклассника в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что на входе в школу стоят турникеты — пройти через них можно только с помощью специальных пропусков. На посту также всегда присутствует охранник. При этом вещи учеников и сотрудников учреждения он не досматривает.

Школьник подчеркнул, что его сверстник ранее не конфликтовал с Любовью Михайловой. У других учеников не было вопросов к ее методам преподавания. Telegram-канал «Hue» отмечает, что Михайлова работает учителем уже 34 года.

«Сам по себе учитель неконфликтный, поэтому то, что ранее между ними были недоразумения, утверждать не могу. Парень тоже всегда казался скромным, приветливым, нормально общался со своими одноклассниками», — рассказал «Газете.Ru» учащийся школы №81. Одноклассники задержанного называют его «самый спокойным учеником», передает «Подъем».

В следственном управлении СКР по региону в свою очередь заявили, что явных причин для нападения у ученика не было. По данным полиции, на учете юноша также не стоял.

Между тем на своей странице в соцсети «Вконтакте» школьник публиковал фото с изображением оружия. Кроме того, на одной из недавно выложенных картинок запечатлены слова «скоро, очень скоро», написанные на черном фоне.

По данным Telegram-канала «Life Shot», мать нападавшего попала в больницу после того, как узнала новости о сыне. За день до нападения она видела ножи в рюкзаке подростка. Кроме того, по ее словам, ранее он хотел покончить жизнь самоубийством из-за неразделенной любви.

Тем временем в мэрии заявили, что окажут всю необходимую помощь пострадавшей учительнице. «В ближайшие дни будет проверена работа школьной психологической службы, а также проведены родительские собрания», — заявили в администрации.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал инцидент «вопиющим». «Минобразования и администрация города Ульяновска очень подробно разберут данный случай и доложат мне. Мы должны понять, что сподвигло ребенка совершить этот поступок, как сейчас помочь. Ситуация находится на моем личном контроле», — сообщил глава региона в своем Facebook.

Ранее, 25 декабря 2019 года, похожий случай произошел в Екатеринбурге. Тогда учащийся школы №24 подкараулил у подъезда учительницу русского языка и ударил ее молотком. После нападения подросток оставил женщину одну на улице и отправился в школу. Прохожие заметили пострадавшего педагога, вскоре ее отвезли в больницу и после обследования отпустили домой.

Знакомые школьника отмечали, что тот всегда вел себя тихо и скромно. По словам учащихся и представителя школы, подросток имел плохую успеваемость, а пострадавшая преподаватель незадолго до нападения поставила ему плохие оценки в четверти. По другой версии, учительница угрожала не допустить его к ОГЭ из-за невыученного стихотворения. Впрочем, потерпевшая не стала подавать заявление в полицию.