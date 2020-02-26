«Стрелять шампанским»: как врачи поднимают градус в больницах

В Госдуме призвали врачей не устраивать длительные обеденные перерывы, которые бы задерживали пациентов, стоящих в очередь на прием. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

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По мнению депутата, медики, у которых во время длительной смены нет перерыва на еду, имеют право на перекус, однако он не должен мешать посетителям больницы. «Можно выпить чаю — в общем, приспосабливаться. Должна же быть мораль какая-то. Врач тоже живой человек, но не надо доводить пациентов. Должно быть уважение к людям», — пояснил Синельщиков.

Он негативно отозвался о врачах, которых в последнее время застают за целыми застольями во время приема клиентов. «Не надо делать так, чтобы это было все публично, то есть песни петь или стрелять шампанским. Существует элементарная мораль, а сейчас про нее все забыли. Врач – это святое слово, а с медициной в крупных городах творится что-то непонятное. Не врачи, а шматье какое-то там работает», — заключил депутат.

В последнее время российских медиков действительно часто ловят на нарушении ТК РФ, который запрещает находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Наказание — вплоть до расторжения трудового договора.

О таком инциденте стало известно 26 февраля. В этот день министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии сообщило об увольнении главного врача Терской районной больницы — наказание к руководителю медучреждения было применено после того, как в сети распространилось видео с застольем сотрудников больницы, которое они устроили в рабочее время.

Кроме того, по результатам проверки были отстранены от своих должностей заведующая педиатрическим отделением и одна из сотрудниц регистратуры. Остальным участникам торжества объявили строгие выговоры с занесением в личное дело. «Произошедшее неприемлемо для медицинского учреждения, а подобное поведение сотрудников недопустимо по отношению к пациентам», — сообщили минздраве Кабардино-Балкарии.

Видео было опубликовано одной из посетительниц больницы, которая в день инцидента ждала со своим ребенком приема у педиатра.

Она вошла в кабинет врача с включенной камерой и засняла, как несколько женщин в белых халатах распивают шампанское за накрытым столом. После этого мать ребенка продолжила съемку в коридоре, который был заполнен родителями и их больными детьми, ожидающих врача. «Мы стучали, сказали ждать, до сих пор стоим с детьми», — сказала одна из посетительниц больницы на видео.

Региональный минздрав сразу отреагировал на данное видео, заявив, что все, кто «позволил себе распитие спиртных напитков в рабочее время», понесут наказание согласно ТК РФ.

В прошлом месяце похожий скандал произошел в Челябинской области — там врача из города Миасса уволили после публикации видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии, сообщили в региональном минздраве ТАСС.

Инцидент произошел 16 января в больнице №3. Тогда в учреждение пришла одна из жителей Миасса Ольга Савельева — она хотела получить описание снимка флюорографии. Однако, придя в кабинет к рентгенологу, женщина застала его в пьяном виде.

В ходе разговора, который посетительница сняла на телефон, медик не мог управиться с компьютером, чтобы оформить необходимые клиентке документы, а также пытался уверить Савельеву, что он «не бухал».

Главврач учреждения Андрей Неучев сообщил, что после инцидента в отношении рентгенолога была запущена служебная проверка, по результатам которой он был уволен. «17 января утром поступила докладная от заведующей флюорографическим отделением, проведено служебное расследование», — заявлял руководитель больницы порталу Ura.ru.

Между тем 23 декабря 2019 года скандальный инцидент произошел с сотрудниками московского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. Тогда одна из посетительниц больницы Александра Винокурова рассказала, что в сентябре 2019 года она приехала в данное учреждение на госпитализацию с 11-месячным сыном, который родился с пороком сердца. И была шокирована, когда в ночь с 8 на 9 сентября медики решили устроить в отделении корпоратив.

«Мы с мамочками, которые там в ту ночь лежали, были в шоке. Медсестра и дежурный врач несколько раз говорили про корпоратив.

А потом мы все слышали пьяный визг и видели, как девчонки фотографировались. На посту ни врачей, ни медсестер не было. Дети, которые лежали без мам, ревели, их никто не кормил»,

— рассказала Винокурова сайту kp.ru.

На утро ее сыну стал плохо — ему в срочном порядке понадобился кислород, однако, по словам матери, она еле нашла дежурного врача. В итоге младенца решили экстренно оперировать — как вспоминала Винокурова, за ребенком зашел в палату врач с с перегаром. Хирургического вмешательства мальчик не выдержал — его сердце остановилось.

Женщина написала жалобы в саму больницу, Минздрав РФ и Росздравнадзор. Ответили только в клинике — пообещали провести проверку. Между тем в сети есть доказательства того, что торжество проходило прямо в отделении — сотрудницы выкладывали фото на свои страницы в Instagram.

«Тысячи детей у нас выздоравливают, а тут какая-то одна написала и понеслась. У нас нет таких интерьеров, по-моему. Не могу утверждать, что эти девушки не наши сотрудники. Но я их не знаю», — заявил заведующий научно-консультативным отделением Сергей Никонов kp.ru.