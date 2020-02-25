«Мы еще увидим»: как на Украине ждут развала России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за внутренних точек напряжения, касающихся национальной составляющей, а также из-за внешней политики.

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По его словам, для оттягивания момента начала распада Москва искусственно создала себе внешнего врага в лице Украины.

«Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем... [Президент России Владимир] Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы. Без внешнего врага он не может объединить то, что они называют россиянами», — заявил силовик.

Он также выразил сомнение в возможности успешного сосуществования в рамках единого государства этнических русских и чеченцев.

«Скажите мне, какие граждане Ичкерии являются россиянами? Это другая страна и религия. Этот призрак долго держатся не может. Определенное время он держится на деньгах. Но деньги — вещь, которая очень быстро заканчивается. Все будет зависеть от цен на нефть и газ», — пояснил Данилов.

Он также выразил уверенность в том, что подкосить Россию может коронавирус Covid-2019 – через отношения с Китаем, и нерешенные вопросы по арктическому шельфу.

«Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен», — резюмировал глава оборонного ведомства.

В начале нынешнего месяца грузинский политик Михаил Саакашвили заявил, что украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств.

По его словам, ряд высокопоставленных украинских лиц имеют свои частные армии, а также внушительные финансовые ресурсы, чтобы в случае какого-либо политического или социального кризиса на Украине отделиться от Киева.

«Вы должны понять, что эти местные люди, которые уже обросли деньгами, частными армиями… К примеру, у [мэра Одессы] Геннадия Труханова есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия… Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин», — пояснил бывший президент Грузии.

Он подчеркнул, что страну ждет экономическая деградация и последующий развал.

Чуть ранее лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде, бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг – под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом.

По словам парламентария, некомпетентность команды Зеленского и его самого как в экономике, так и в других важнейших областях государственного управления дополняется сознательной работой в интересах заграничных управляющих. Что красочно иллюстрирует, например, создание закона о продаже украинской земли.

«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — пояснила бывшая председатель правительства.

Политик указала, что Зеленский является субъектом «марионеточного управления», через которого просто проводят свою политику заграничные «спекулятивные финансовые круги».

«Все законы, постановления правительства и все стратегии пишутся за границами Украины, в интеллектуальных центрах финансово-спекулятивных глобальных структур. Украинских министров даже не ставят в известность о настоящей стратегии. Они делают только то, что им передают в руки», — указала нардеп.

Экс-глава кабмина указала, что на Украине сейчас необходимо менять власть, чтобы не потерять страну.

«Эту власть нужно немедленно менять всю — от некомпетентного президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой.

А также депутатов, которые голосуют за продажу земли, возвращение игорного бизнеса, уничтожение малого и среднего предпринимательства», — резюмировала Тимошенко.