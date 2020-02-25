«Маски раскуплены»: россияне рассказали, что творится в Италии

Только за последние два дня число заболевших коронавирусом COVID-19 в Италии выросло с 152 до 283 человек — увеличилось в два раза и количество случаев с летальным исходом, достигнув отметки в семь смертей, сообщил глава Департамента гражданской защиты страны Анджелло Боррели.

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На данный момент Италия занимает первое место по числу инфицированных в Европе и третье в мире после Китая и Южной Кореи, где выявлено 77 658 и 977 случаев заражения.

В итоге итальянские власти ввели чрезвычайные меры по предотвращению распространения вируса: 11 городов с 52 тыс. жителей страны были закрыты на карантин. Ограничения в частности действуют в самых промышленно развитых областях страны: Ломбардии и Венето.

Во всех карантинных зонах закрыли учебные заведения, музеи, кинотеатры – до 1 марта запретили проводить общественные мероприятия. Раньше срока завершился Венецианский карнавал, были отменены несколько футбольных матчей. Свои двери на время эпидемии закрыли оперный театр «Ла Скала» в Милане (административный центр Ломбардии — «Газета.Ru»), одна из крупнейших в городе галерей «Брера», кафедральный собор Милана и базилика Сан-Марко в Венеции — областном центре Венето.

21-летняя студентка университета в Милане Мария Андреева подтвердила в разговоре с «Газетой.Ru», что в городе закрыты многие заведения – в частности прекратились занятия в ее вузе, из-за чего 24 февраля она улетела домой в Москву. «На улицах Милана мало народу. Закрылись все развлекательные места: бары, рестораны. Для итальянцев, если честно, это трагедия, что они не могут никуда пойти и встретиться с друзьями, но надо чем-то жертвовать», — рассказала девушка.

Она отметила, что местных жителей пугает умалчивание властями Милана официальной информации о местонахождении заболевших, из-за чего горожане не знают, насколько далеко от них находятся инфицированные.

По словам студентки, каждый раз, выходя в город, она носила маску, использовала противовирусные мази и пила иммунопрепараты. 24 февраля в аэропорту помимо маски ей пришлось использовать перчатки. Из-за того, что итальянцы эмоционально привязаны друг к другу и склонны к повышенной тактильности, они могут пренебречь безопасностью и контактировать друг с другом. В результате, считает Мария, у коронавируса появятся все шансы стремительно распространиться по городу.

«Милан и так очень маленький город, как центр Москвы. Если эпидемия начнется расходиться, то произойдет это очень быстро.

Я чувствую себя взволнованно, потому что не знаю, возвращаться ли мне через неделю. Я очень боюсь, что Милан закроют. Вообще я не планировала уезжать надолго», — подчеркнула девушка.

Между тем другая москвичка Светлана Брюханова полетела в другой карантинный город — Венецию. С сентября 2019 года она проходит стажировку в Англии и в феврале решила прерваться на отпуск в Италии, позвав туда свою подругу из Москвы. «Мы узнали об эпидемии коронавируса в Италии в момент, когда сели в самолет, в связи с чем выбора у нас особо не было. По прилету у нас всех померили температуру – это одна из мер, которые предпринимают власти тут», — сообщила девушка «Газете.Ru».

Прибыв из аэропорта в город, подруги заметили, что улицы Венеции пустуют. «Это совершенно непривычно для этого города. Хотели посмотреть Венецианский карнавал, но он завершился раньше обычного из-за коронавируса. Кроме того, нам не удалось найти в аптеке антисептические средства. Стараемся сейчас ни с кем не контактировать», — рассказала Брюханова.

Близкие и друзья переживают за девушек, однако те все равно намерены вечером 25 февраля продолжить свое путешествие по Италии, отправившись в Рим, где случаев заражения пока не выявлено.

Ранее коронавируса боялись только жители северной части страны, однако 25 февраля стало известно, что новое заболевание настигло и юг. Так, первый случай заражения здесь зафиксирован в административном центре Сицилии – Палермо. Болезнь выявлена у туристки из североитальянского города Бергамо – теперь она и все ее близкие помещены в карантин, сообщало агентство Ansa со ссылкой на властей.

«Газета.Ru» связалась с 29-летней жительницей области Апулия Натальей Гоцци — она переехала в Италию из России несколько лед назад. Девушка призналась, что недавно вернулась в Апулию из Южно-Африканской Республики и стала плохо себя чувствовать: у нее появился кашель, слабость и головная боль.

Когда она пришла на работу в офис 22 февраля, коллеги ужаснулись ее состоянию, однако не отправили к врачу, чтобы та прошла тестирование на коронавирус, а разрешили остаться домой на недельный неофициальный карантин.

Сама россиянка боится сдавать анализ, так как в этом случае ее могут поместить в больницу на две недели. «Теперь я сижу дома. Мне не хотелось бы идти на тестирование, но, думаю, надо это сделать.

И потом – власти сказали, что можно не идти больницу, а вызвать на дом лечащего врача, чтобы сдать кровь», — отметила девушка.

Она подчеркнули, что пока власти не предпринимают серьезных мер по борьбе с эпидемией – они лишь просят обратиться к медикам в случае плохого самочувствия. «Но маски, конечно же, все раскуплены в аптеках, ни одной не осталось. Мои родственники из России обеспокоены, мысли, наверняка, им ужасные приходят в голову, хотели бы меня забрать в Россию», — рассказала россиянка.

Гоцци также сожалеет, что журналисты, освещающие распространение нового вируса, усиливают противостояние между северной и южной частью Италии.

«Сегодня я прочитала заголовок в местной газете: «Южане закрывают двери перед ломбардийцами и венетами из-за ситуации с коронавирусом». То есть журналисты хайпуют, как могут, на этой болезни. Даже самые горячие точки задействуют — лишь бы создать хайп. Южане против северян», — подчеркнула девушка.