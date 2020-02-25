Простили браслеты: экс-глава ФСИН вышел на свободу

Экс-главу ФСИН Реймера досрочно выпустили из колонии

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Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер перед оглашением приговора в... Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер перед оглашением приговора в...
Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер перед оглашением приговора в...

Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер перед оглашением приговора в Замоскворецком суде Москвы, 2017 год

Михаил Джапаридзе/ТАСС
Экс-главу ФСИН Александра Реймера, осужденного на восемь лет колонии за хищение 2,2 млрд руб., освободили условно-досрочно, сообщили в суде Калининграда. Его приговорили в 2017 году — тогда Реймера признали виновным в закупке электронных браслетов для ведомства по завышенной цене, 108 тыс. рублей за штуку вместо положенных 19 тыс. руб. Взамен он требовал откаты с производителя. Теперь из фигурантов этого дела за решеткой остался только один.

Суд освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, который в 2017 году был осужден на восемь лет лишения свободы за хищение 2,2 млрд рублей при закупке электронных браслетов для ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Калининграда агентству «Москва».

Ходатайство защиты экс-правоохранителя об условно-досрочном освобождении было удовлетворено лишь со второго раза. Соответствующее прошение адвокаты направили еще 5 апреля 2019 года, но оно было отклонено. Тогда же суд отказал Реймеру в смене наказания на более мягкую меру.

Осудили экс-главу ФСИН еще в июне 2017 года — тогда Замоскворецкий суд, помимо заключения в колонии, приговорил его к штрафу в размере 800 тыс. рублей. Генерал-полковника также лишили звания и наград.

Похожая участь настигла и бывшего зама Реймера Николая Криволапова, которого приговорили к пяти годам и восьми месяцам колонии, а также штрафу в 600 тыс. рублей. На два месяца больше дали директору ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний» (ФГУП ЦИТОС) Виктору Определенову — его обязали выплатить государству 700 тыс. рублей.

Позже Мосгорсуд изменил приговор, отменив штрафы фигурантам дела, однако уже в августе 2018 года по иску ФСИН РФ с них взыскали более 2,2 млрд рублей. Позже Криволапова и освободили досрочно.

Бывших правоохранителей задержали еще летом 2015 года. В ходе расследования было установлено, что с 2011 года ФГУП ЦИТОС, которым управлял Определенов, закупал браслеты у самарского производства ООО НПФ «Мета», где работали заключенные, по 108 тыс. рублей за штуку — при том, что реальная цена оборудования не превышала 19 тыс. рублей.

Вырученные деньги от браслетов «Мета», позволяющих силовикам отслеживать перемещения подконтрольного лица за пределами его дома, обналичивались через фирмы-однодневники, сообщила на одном из судебных заседаний представитель прокуратуры. При этом качество самих браслетов было низким — специалисты зафиксировали у них проблемы с ударопрочностью, аккумуляторами, креплениями и программным обеспечением.

Бывший гендиректор «Меты» Николай Мартинов согласился сотрудничать со следствием и сообщил в ходе допроса, что мошенническую схему организовал Реймер — он требовал с самарского производства откаты в размере 10%.

По словам Мартынова, он лично приезжал на работу к экс-главе ФСИН и передавал наличными 140 млн рублей. В итоге бизнесмена, помещенного под домашний арест, опустили на свободу по УДО за раскаяние и дачу показаний.

Сразу после того, как стало известно о причастности Реймера к махинациям, россияне стали сообщать в СМИ о том, как ФСИН обманным путем вынуждала их платить огромные суммы за браслеты.

«В 2012 году моего мужа обязали носить такой браслет. Он расписался о материальной ответственности и в итоге потерял часть браслета, которая была у него плохо закреплена на ноге. Штраф у нас высчитывали из зарплаты. Мы больше 100 тыс. заплатили! А теперь выясняется, браслет стоил меньше 20 тыс. рублей. А сколько было потрачено нами нервов и сил», — рассказала жительница Подмосковья сайту kp.ru.

Отметим, что Реймер руководил ФСИН с 2009 по июнь 2012 года — тогда президент России Владимир Путин освободил его от должности и назначил на его место Геннадия Корниенко.

Увольнению генерала-полковника предшествовал и секс-скандал с его участием: секретарь бывшего руководителя ФСИН сообщила в Следственный комитет России о домогательствах с его стороны.

Секретарь Реймера заявила, что сделал ей непристойное предложение, а, услышав отказ, стал собирать на нее компромат, из-за чего девушка ушла из ФСИН, сообщало принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Однако 6 марта ведомство отказало в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием признаков должностных преступлений.

В то же время бывшие офицеры ФСИН — генерал Николай Стародубцев, полковник Виталий Наконечный и подполковник Сергей Гирич утверждали, что Реймер незаконно установил в их кабинетах прослушивающие устройства.