Простили браслеты: экс-глава ФСИН вышел на свободу

Суд освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, который в 2017 году был осужден на восемь лет лишения свободы за хищение 2,2 млрд рублей при закупке электронных браслетов для ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Калининграда агентству «Москва».

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Ходатайство защиты экс-правоохранителя об условно-досрочном освобождении было удовлетворено лишь со второго раза. Соответствующее прошение адвокаты направили еще 5 апреля 2019 года, но оно было отклонено. Тогда же суд отказал Реймеру в смене наказания на более мягкую меру.

Осудили экс-главу ФСИН еще в июне 2017 года — тогда Замоскворецкий суд, помимо заключения в колонии, приговорил его к штрафу в размере 800 тыс. рублей. Генерал-полковника также лишили звания и наград.

Похожая участь настигла и бывшего зама Реймера Николая Криволапова, которого приговорили к пяти годам и восьми месяцам колонии, а также штрафу в 600 тыс. рублей. На два месяца больше дали директору ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний» (ФГУП ЦИТОС) Виктору Определенову — его обязали выплатить государству 700 тыс. рублей.

Позже Мосгорсуд изменил приговор, отменив штрафы фигурантам дела, однако уже в августе 2018 года по иску ФСИН РФ с них взыскали более 2,2 млрд рублей. Позже Криволапова и освободили досрочно.

Бывших правоохранителей задержали еще летом 2015 года. В ходе расследования было установлено, что с 2011 года ФГУП ЦИТОС, которым управлял Определенов, закупал браслеты у самарского производства ООО НПФ «Мета», где работали заключенные, по 108 тыс. рублей за штуку — при том, что реальная цена оборудования не превышала 19 тыс. рублей.

Вырученные деньги от браслетов «Мета», позволяющих силовикам отслеживать перемещения подконтрольного лица за пределами его дома, обналичивались через фирмы-однодневники, сообщила на одном из судебных заседаний представитель прокуратуры. При этом качество самих браслетов было низким — специалисты зафиксировали у них проблемы с ударопрочностью, аккумуляторами, креплениями и программным обеспечением.

Бывший гендиректор «Меты» Николай Мартинов согласился сотрудничать со следствием и сообщил в ходе допроса, что мошенническую схему организовал Реймер — он требовал с самарского производства откаты в размере 10%.

По словам Мартынова, он лично приезжал на работу к экс-главе ФСИН и передавал наличными 140 млн рублей. В итоге бизнесмена, помещенного под домашний арест, опустили на свободу по УДО за раскаяние и дачу показаний.

Сразу после того, как стало известно о причастности Реймера к махинациям, россияне стали сообщать в СМИ о том, как ФСИН обманным путем вынуждала их платить огромные суммы за браслеты.

«В 2012 году моего мужа обязали носить такой браслет. Он расписался о материальной ответственности и в итоге потерял часть браслета, которая была у него плохо закреплена на ноге. Штраф у нас высчитывали из зарплаты. Мы больше 100 тыс. заплатили! А теперь выясняется, браслет стоил меньше 20 тыс. рублей. А сколько было потрачено нами нервов и сил», — рассказала жительница Подмосковья сайту kp.ru.

Отметим, что Реймер руководил ФСИН с 2009 по июнь 2012 года — тогда президент России Владимир Путин освободил его от должности и назначил на его место Геннадия Корниенко.

Увольнению генерала-полковника предшествовал и секс-скандал с его участием: секретарь бывшего руководителя ФСИН сообщила в Следственный комитет России о домогательствах с его стороны.

Секретарь Реймера заявила, что сделал ей непристойное предложение, а, услышав отказ, стал собирать на нее компромат, из-за чего девушка ушла из ФСИН, сообщало принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Однако 6 марта ведомство отказало в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием признаков должностных преступлений.

В то же время бывшие офицеры ФСИН — генерал Николай Стародубцев, полковник Виталий Наконечный и подполковник Сергей Гирич утверждали, что Реймер незаконно установил в их кабинетах прослушивающие устройства.