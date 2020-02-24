«Лучше в Японии»: украинцы не поедут на родину в карантин

Украинцы, находившиеся на лайнере Diamond Princess, до 19 февраля стоявшем на карантине в Японии, отказались от эвакуации — об этом сообщило со ссылкой на МИД Украины «Громадське радио». Все 25 человек, двое из которых находятся сейчас в больнице — члены экипажа круизного судна. Как уточнил представитель дипломатического ведомства, 24 человека не могут вернуться, будучи связанными условиями контракта, еще с одним гражданином Украины МИД пока пытается выйти на связь.

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Больше 80 тыс. зараженных в мире

— 80 147 человек по всему миру заражены коронавирусом COVID-19, сообщается в отчете Национальной комиссии здравоохранения КНР. Число случаев с летальным исходом по состоянию на 25 февраля достигло 2699. Выздоровели 27 626 пациента.

— В то же время ВОЗ утверждает, что коронавирус выявлен у 79 331 человек, а скончались в результате инфицирования, по данным организации, 2618 заболевших.

Стремительное распространение инфекции

— К 25 февраля коронавирус, согласно информации комиссии КНР, настиг уже 37 стран. Так, за одни сутки, с 24 на 25 февраля, число инфицированных в одной только Италии выросло со 152-х до 303-х человек, сообщает местный телеканал RAI. Умерли, по последним данным, семеро заболевших. Таким образом Италия стала эпицентром вспышки эпидемии в Европе.

— Быстро растут показатели и в Иране — 24 февраля с установленным диагнозом «коронавирус» в иранских больницах лежали 43 человека, теперь же под наблюдением врачей находятся 61 инфицированных. Количество летальных исходов изменилось с восьми до 12, рассказал представитель местного Минздрава Киануш Джаханпур телеканалу IRIB TV1.

— В Южной Корее за один день число зараженных подскочило с 763-х при шести скончавшихся до 893-х с восемью летальными исходами, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения.

— За одни сутки три первых случая заражения были выявлены в Кувейте, два — в Омане и по одному — в Бахрейне, Афганистане и Ираке.

— Американская газета The New York Times предполагает, что отсутствие инфицированных или малое количество зарегистрированных случаев заражения в некоторых странах свидетельствует о низком уровне тестирования в этих государствах. Особенно это касается Южной Америки и Африки, уточняет издание.

— В КНР предупредили, что заразиться коронавирусом можно не один раз — в Ухане зафиксировано 195 случаев повторного инфицирования.

В Китае изобрели вакцину

— Между тем, в ВОЗ сообщили, что распространение коронавируса на данный момент нельзя назвать пандемией, так как говорить о неконтролируемом глобальном распространении и большом количестве летальных исходов не приходится. Однако подготовиться к такому «потенциальному сценарию» все равно необходимо, подчеркнул глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.

— Более того, по словам посла КНР в Москве Чжан Ханьхуэя, в Китае уже разработана вакцина против коронавируса. Как пояснил дипломат, она позволит выработать иммунитет к этому заболеванию. Однако препарат еще требует дополнительного тестирования и доработок.

— Предпринятые меры привели к тому, что за прошедшие сутки число умерших от коронавируса в КНР сократилось вдвое, свидетельствуют данные Национальной комиссии по здравоохранению Китая.