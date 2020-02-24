Целился в детей: автомобиль въехал в толпу на параде в Германии

Более 30 человек пострадали результате аварии в немецком городе Фолькмарзен. Водитель легкового автомобиля на большой скорости въехал в участников карнавального шествия, сообщает газета Bild.

Инцидент произошел в 14:30 по местному времени (16:30 мск). Неизвестный въехал в толпу людей на карнавале Розенмонтаг, после чего проехал еще около 30 метров.

По предварительным данным, в числе пострадавших есть дети. Водитель автомобиля марки Mercedes уже арестован — в полиции сообщили, что задержанный является 29-летним уроженцем города Фолькмарзен. Силовикам потребовалось немало усилий, чтобы оградить предполагаемого злоумышленника от разъяренный толпы, которая хотела отомстить за наезд на соотечественников, пишут местные СМИ.

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В правоохранительных органах полагают, что мужчина умышленно направлял машину на посетителей карнавала, однако версию теракта силовые структуры не рассматривают, передает агентство DPA.

Очевидцы происшествия также утверждают, что водитель объехал ограждения и специально направил машину на людей, после чего надавил на газ, передает издание Frankfurter Rundschau. Более того, по словам свидетелей преступления, водитель целился в то место, где детей было больше. Тем не менее, официального подтверждения этой информации пока нет, обстоятельства происшествия, а также мотивы водителя выясняются.

Первые фото с места аварии уже появились в Мети: на них видны многочисленные автомобили полиции и экстренных служб. Территория, где проходил парад, оцеплена. Некоторые пострадавшие лежали на земле, специалисты оказывали им первую помощь. Как пишут немецкие СМИ, треть потерпевших получили серьезные повреждения

Генеральное консульство РФ во Франкфурте-на-Майне выясняет вместе с полицией германской земли Гессен гражданство пострадавших в результате происшествия, чтобы убедиться в том, что среди них нет россиян, сообщается на сайте диппредставительства.

Как уточняет издание DW, праздничные гуляния были посвящены «Розовому понедельнику» (Rosenmontag) — этот день предшествует началу Великого поста и отмечается в некоторых регионах Германии. В день торжества на карнавале присутствовали около полутора тысяч зрителей, уточнили местные власти.

Несмотря на задержание предполагаемого злоумышленника, полиция призвала граждан избегать больших скоплений людей. Сейчас в федеральной земле Гессен, в которой находится город Фолькмарзен, отменены все другие карнавальные шествия. «Все проходящие Гессене карнавальные шествия в свете этого (инцидента в Фолькмарзене) отменены в целях предосторожности. Это касается также и без того почти оконченного шествия в Кидрихе», — сообщило управление полиции Западного Гессена в Twitter.