Из Уханя в полымя: украинцев на карантине запретили подкармливать

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать продукты питания людям, эвакуированным из Китая на фоне эпидемии коронавируса. Как сообщает «Укринформ», ссылаясь на замглавы ведомства Виктора Ляшко, такое решение было принято, чтобы в санатории, где создана зона карантина, не произошло вспышки диарейных заболеваний.

Он подчеркнул, что в санатории Новых Санжар в Полтавской области «работает пищеблок», где готовят еду для находящихся в карантине людей.

Сейчас передавать эвакуированным из Китая украинцам дозволено сугубо средста личной гигиены, антисептики и промышленную продукцию. Как поступить с изъятыми на контроле продуктами питания, решают дежурные волонтеры Красного Креста.

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Неделю назад на Украине разразились «коронавирусные бунты». Из китайского Уханя, где бушует эпидемия, в Харьков были вывезены самолетом 73 человека. После прохождения необходимых процедур эти люди были направлены на карантин в медицинский центр Нацгвардии Украины. Он расположен в Полтавской области в поселке Новые Санжары.

Местные жители возмутились, что к ним «везут коронавирус» — они заблокировали горами покрышек и машинами подъезды к санаторию. Акция протеста несколько раз перерастала в стычки с полицейскими. У ряда автобусов, которые перевозили эвакуированных, их недовольные соотечественники выбили окна булыжниками. Было возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков, а также по факту угроз или насилия в отношении сотрудника органов охраны правопорядка.

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась 31 января. Незадолго до этого в многомиллионном городе Ухане, расположенном в китайской провинции Хубэй, произошла вспышка неизвестной пневмонии. Сейчас мегаполис находится под карантином — из него нельзя выехать.

Находящихся в Новых Санжарах в карантине украинцев будут охранять круглосуточно военнослужащие Национальной гвардии и полицейские. Вокруг санатория образуют двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания.

Среди охраны — 30 полицейских и 17 нацгвардейцев Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, а также действовать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что во время беспорядков, вызванных приездом эвакуированных из Уханя украинцев, в Новых Санжарах действовали профессиональные подстрекатели.

Секретарь совета Алексей Данилов заявил, что на митингах были замечены люди, которые никак не связаны с украинским поселком. Он предполагает, что это были профессиональные провокаторы, которые разжигают конфликты, а затем исчезают — вскоре в СМИ появилось выражение «вирусологи в спортивной одежде».

После бунтов президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой. На выступлении в Киеве президент прокомментировал протесты против размещения эвакуированных из Китая украинских и иностранных граждан в поселке Новые Санжары. По словам Зеленского, такой поступок нельзя назвать человеческим.

«Вы знаете, мы постоянно говорим, что Украина — это Европа. Так вот, вчера, откровенно вам скажу, казалось в некоторых эпизодах, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово», — сказал президент.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала протесты местного населения на Украине «Средневековьем» и «чудовищным обесчеловечиванием». «Сегодня весь мир убедился: Украина — это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же», — заявила она.

Большинство россиян из Уханя вывезли на родину двумя военно-транспортными самолетами Минобороны РФ — Ил-76. Всего из китайского Уханя эвакуировали 144 человека, среди них не только граждане РФ, но и казахстанцы с украинцами. Вывезены были в частности четверо детей. Людей доставили в Тюмень. На протяжении двух недель они будут находиться в лечебно-реабилитационном центре, находящемся почти в 30 км от регионального центра, в лесном массиве. Такая мера предосторожности является стандартной процедурой для подобных ситуаций.