Две таблетки: на Урале IT-специалиста отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал Александра Литреева, главу компании, специализирующейся на кибербезопасности. Ему вменяют статью за хранение наркотиков — об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Вину он признал полностью.

Александр Литреев рассказал на суде, что приехал в гости к девушке, с которой познакомился в Instagram, и вместе с ней забрал закладку, в которой были две таблетки MDMA весом 0,49 и 0,38 грамма.

На суде по мере пресечения защита просила не арестовывать Литреева, поскольку он ухаживает за больной матерью. Сам же задержанный заявлял, что не намерен скрываться. «Было бы неразумно портить мою собственную репутацию попытками скрыться», — цитировала Литреева Baza.

По данным СМИ, основателя компании по кибербезопасности Vee Security Россия и создателя приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка» задержали 22 февраля 2020 года — накануне «Медиазона» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова, представляющего интересы Литреева, сообщила, что тот находится в 5 отделе полиции и его подозревают в покупке наркотиков, а именно MDMA.

«Он находится в статусе подозреваемого по части 1 статьи 228 УК РФ за приобретение и хранение наркотических средств. Задержан он был 22 февраля в 21.00 примерно (19.00 мск) у отеля, где собирался поселиться. Прилетел он в гости, вышел из каршеринговой машины, которую начал парковать, и тут его сотрудники ДПС окружили. Они его приняли и доставили в отдел полиции», — сказал собеседник издания. Бушмаков добавил, что вместе с Литреевым была его подруга, которая уверяет, что за ним следили.

Адвокат отметил, что у Литреева нет регистрации на территории России. Живет он с родителями в Санкт-Петербурге, а в Екатеринбург он приехал в гости.

«Я не думаю, что это провокация», — прокомментировал Бушмаков свое отношение к делу.

Александр Литреев известен как создатель приложения «Красная кнопка», с помощью которого можно сообщать о задержаниях на протестных акциях. Также он запустил проект «Русский слон», который был нацелен на деанонимизацию силовиков, применявших насилие.

В апреле 2019 года Vee Security сообщила в Telegram-канале, что из-за давления Роскомнадзора на VPN-сервисы «эвакуировала» всех сотрудников из России. Литреев тогда рассказал каналу «Код Дурова», что новым местом дислокации выбрана Эстония. Тогда компания Литреева во время блокировки мессенджера Telegram предлагала прокси для обхода ограничений.