Работа над ошибками: Анталья заманивает россиян рублями

Властями Турции прорабатывается возможность расчета в рублях для российских туристов. Об этом заявил губернатор Антальи Мунир Каралоглу, сообщает ТАСС.

«Идет процесс согласования порядка расчетов соответствующими ведомствами, но уже есть некоторые договоренности по этому поводу, это точно. Это, конечно, очень поможет развитию туризма. Мы будем только рады, если наши гости российские смогут расплачиваться здесь рублями», — подчеркнул он.

Губернатор турецкой провинции также добавил, что был бы рад аналогичной возможности для турецких туристов, однако «окончательного решения по этому вопросу нет». Кроме того, Каралоглу спрогнозировал увеличение туристического потока из России в 2020 году на 15%, а число отдыхающих должно превысить 6 млн человек. Он также отметил, что летом 2019 года Анталью посетили более 16 млн туристов.

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«Анталья является самым популярным туристическим районом Турции. Больше всего туристов приезжает, конечно, из России. В 2019 году

5 млн 585 тыс. русских провели отдых в Анталье», — добавил турецкий губернатор.

Каралоглу также рассказал о русской общине Антальи — всего там живут около 16 тыс. россиян, имеющих свои союзы и культурные центры. Кроме того, он предложил устроить «российский фестиваль» в Турции. «Мы будем очень рады этому мероприятию, всеми возможными ресурсами готовы поддержать такое мероприятие у нас в Анталье», — передает слова чиновника агентство.

Следить за безопасностью туристов в 2020 году Каралоглу пообещал более пристально. Отдельно он коснулся вопроса бассейнов, где происходило много несчастных случаев. «Мы продолжим жестко контролировать ситуацию с безопасностью туристов в отелях», — подчеркнул глава Антальи. Он добавил, что из 5,5 млн человек с кем-то наверняка может случиться что-то нехорошее, но в целом его провинция — один из самых безопасных курортов мира.

Прошлое лето стало для российских туристов в Турции очень смертоносным — посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что за сезон погибли 88 человек. Кроме того, зафиксировано около 40 фактов медицинской эвакуации. Рост числа несчастных случаев связан с тем, что россияне стали чаще посещать Турцию, пояснил дипломат.

«Нынешний сезон, который еще не закончился, к сожалению, оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции», — отметил Ерхов.

В 2018 году в стране отдохнули около 6 млн россиян, количество туристов-соотечественников в 2019 году пока не подсчитано, однако посол утверждает, что ожидается рост этого показателя.

Дипломат рассказал, что чаще всего на турецких курортах умирают пожилые туристы, у которых в условиях жары и высокой влажности обостряются сердечно-сосудистые заболевания. В жарких и душных условиях, при высокой влажности у них повышается риск инфарктов и инсультов.

В последнее время участились случаи смертельных ДТП с автобусами и пешеходами, отметил Ерхов. Он посоветовал россиянам не только соблюдать правила дорожного движения во время отдыха, но и пользоваться для трансфера и экскурсий транспортом только проверенных, сертифицированных туркомпаний, «избегать сомнительных, пусть и недорогих предложений».

Еще одной распространенной причиной несчастных случаев с россиянами становится несоблюдение элементарных норм безопасности в состоянии алкогольного опьянения.

«Кстати, мало кто знает, что употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев, и, соответственно, финансовые расходы ложатся на самих пострадавших и их близких», — предупредил дипломат.

Самыми громкими несчастными случаями с российскими туристами в Турции стала гибель нескольких девушек в бассейнах при отелях. 4 сентября Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по факту гибели пятилетней россиянки, которая утонула в бассейне отеля Maya World Beach в курортной зоне Окурджалар.

3 сентября стало известно, что в московском НИИ скорой помощи им. Склифосовского скончалась 19-летняя студентка. В больницу ее доставили 30 августа из турецкого аквапарка Sealanya Sea Park. Во время купания она начала захлебываться и тонуть, однако очевидцы происшествия не сразу поняли, что ей нужна помощь.

18 августа в бассейне в городе Бодруме пострадала 12-летняя россиянка — ее руку засосало в трубу бассейна. Несколько мужчин не смогли освободить девочку, она провела под водой около пяти минут. Даже когда насос был остановлен, россиянку вытащили из воды с куском обшивки бассейна на руке. Пострадавшая впала в кому — в Турцию для оказания помощи выехали петербургские врачи. Несмотря на усилия медиков, девочка умерла.