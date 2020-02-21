Можно заразиться повторно: коронавирус не отступает

Эксперты обеспокоены распространением вируса

— Согласно информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к 22 февраля в мире подтверждено 77 815 случаев инфицирования. Умерли от болезни 2345 человек, вылечились — 20847.

Реклама

— ВОЗ обеспокоена случаями заражения коронавирусом, в которых не определен механизм передачи заболевания, заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, некоторые инфицированные не въезжали в КНР и не контактировали с зараженными, что вызывает удивление у экспертов.

Россиян принудительно отправляют на карантин

— Жительницу Екатеринбурга, у которой заподозрили коронавирус, принудительно поместят в больницу. По решению суда принудительной госпитализации также будут подвергнуты двое детей — ранее они вернулись в Екатеринбург с китайского курортного острова Хайнань.

— В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом и пообещали не допускать ущемления прав граждан Китая. «Все действия согласовываются с китайцами, китайское руководство ставится в известность по дипломатическим каналам», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Приезжающим из КНР в Москву в обязательном порядке делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции. Сейчас выдано уже порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Врачи продолжают умирать от COVID-19

— Власти китайской провинции Хубэй сообщили о 63 088 случаях заражения. Только за период с 20 по 21 февраля COVID-19 был выявлен у 631 человека.

— Еще один врач в Ухане умер от коронавируса. 29-летний Пэн Иньхуа оказывал неотложную помощь пациентам, страдающим респираторными заболеваниями, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на городское управление здравоохранения.

— Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Израиле. Его зафиксировали у одного из граждан страны, вернувшихся в четверг после карантина на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля.

— Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом типа COVID-19 зарегистрирован в Италии. По информации газеты Il Corriere della Sera, скончался 78-летний мужчина, госпитализированный под Падуей в области Венето.

— Как оказалось, коронавирусом можно заразиться повторно. Один из инфицированных был вновь госпитализирован в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщила газета «Бэйцзин цинняньбао». Власти проверяют его семью на предмет заражения вирусом.