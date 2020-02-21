«Повышение имиджа»: депутата осудили за инсценировку убийства

Депутата законодательного собрания Пермского края Илью Кузьмина признали виновным в заведомо ложном доносе о покушении на свое убийство, сообщает региональный Следственный комитет. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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По данным ведомства, лженападение произошло 24 февраля 2019 года во дворе одного из многоэтажных домов города Соликамска. Туда чиновника пригласила неизвестная женщина — она якобы позвонила ему за несколько часов до «происшествия».

«Я приехал по указанному адресу к дому <…> Вышел из машины. Неподалеку от меня находился мужчина. Когда я начал отходить от автомобиля, он повернулся и выстрелил в меня два раза», — рассказывал 35-летний депутат порталу 59.ru.

По его словам, неизвестный стрелял из обреза, заряженного дробью, с расстояния 10 метров. Одна пуля не попала в парламентария, однако вторая почти ранила. «Если бы не поскользнулся, второй выстрел пришелся бы в затылок. Преступник целился в голову»,

— сообщил мужчина.

Сразу после лженападения он явился в отделение полиции, предъявив в качестве доказательства следы от дроби на капюшоне куртки. Также Кузьмин распространил информацию о «происшествии» в соцсетях. Следователи на протяжении трех месяцев не могли разыскать организатора нападения. Они допросили десятки свидетелей, провели несколько судебных криминалистических экспертиз, а также проанализировали большое количество улик и документов, отмечается в Следкоме.

Коллеги Кузьмина выступали в его поддержку, призывая следователей тщательно провести расследование преступления. «Помимо политической деятельности, Илья Кузьмин ведет профессиональную деятельность в сфере строительного бизнеса в городе Соликамске, которая тоже имеет свои успехи. Такая активность депутата в отстаивании и защите интересов жителей не могла остаться незамеченной», — было указано на сайте фракции.

Между тем защита парламентария была уверена, что покушение совершила его бывшая возлюбленная Александра Остапчук. «Илья Кузьмин был в отношениях с госпожой Остапчук, затем они расстались. Она не смогла это нормально пережить и решила ему отомстить. Даже вывела татуировки с его инициалами», — рассказал юрист Константин Лазарев.

Вскоре по подозрению на покушение был задержан один из якобы нападавших по имени Эдуард Мельников. На допросе 30-летний мужчина рассказал, что 8 февраля 2019 года чиновник, с которым он был знаком около года, предложил ему встретиться. В ходе разговора депутат поинтересовался у приятеля, есть ли у него знакомые, подходящие на роль злоумышленников для инсценировки нападения с битой. Мельников же предложил вместо биты использовать обрез, снаряженный холостыми патронами.

За организацию лжепокушения депутат пообещал мужчине 200 тыс. Позже он передал своей бывшей возлюбленной Остапчук сим-карту, которую та вручила жене Мельникова, чтобы та позвонила депутату.

«Я прошел мимо автомобиля Кузьмина, кивнул ему. Он вышел из автомобиля, я достал обрез и произвел выстрел холостым патроном в землю. Кузьмин запрыгнул за машину, затем побежал и начал кричать: «Помогите!» После этого я сделал выстрел в воздух и начал убегать оттуда. Капюшон Кузьмину я не простреливал, он был снят, предполагаю, что он заранее где-то прострелил», — рассказал житель Прикамья порталу 59.ru.

В связи с этими показаниями 5 июня силовики задержали Кузьмина по подозрению в инсценировки покушения «с целью повышения имиджа». «Три с половиной месяца я был потерпевшим. Давал показания на того, кого подозревал в покушении. Я ни в чем не виновен, следствие пошло по ложному пути. Прошу изменить меру пресечения на домашний арест или денежный залог в 2 млн рублей. Если этой суммы недостаточно, мои родственники могут предоставить еще», — говорил депутат на одном из судебных заседаний.

Он также настаивал на том, что нападение на него организовала экс-возлюбленная. «Остапчук оговаривает и пытается выкрутиться. Она меня решила убить, преследовала меня, хотела от меня детей. Она следила за моими девушками, дарила мне подарки, грозила суицидом»,

— возмущался парламентарий в суде.

При этом девушку, Мельникова и его супругу изначально подозревали в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 306 УК РФ «Пособничество в совершении ложного доноса, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения». Однако позже уголовное преследование в отношении жителей Прикамья было прекращено.