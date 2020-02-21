«Был адекватный»: дед зарезал одного внука и похитил еще двоих

В Свердловской области под суд пойдет 67-летний житель округа Заречный за убийство двухлетнего внука и похищение его пятилетнего и шестилетнего братьев. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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Правоохранители установили, что трагедия произошла 29 марта 2019 года в частном доме в городском округе Заречном. Там пьяный дед нанес двухлетнему внуку телесные повреждения в том числе и ножом — мальчик скончался на месте. Сделал он это на глазах у шестилетнего брата погибшего.

«Мне подруга сообщила, что маленького ребенка нашли прямо во дворе дома с перерезанным горлом. Женщину эту молодую (мать детей — «Газета.Ru»), я ранее неоднократно видела с детьми. Бывало, встречались в местной больнице. Все это ужасно», — рассказывала порталу E1.ru местная жительница.

После расправы мужчина похитил оставшихся двух внуков. По данным следствия, он приказал им сесть в принадлежащий ему автомобиль марки Lada, припаркованный рядом с домом. После этого пенсионер поехал с ними по трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов».

Спустя некоторое время инспекторы отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Кушвинский» на 186 километре автодороги остановили автомобиль и задержали злоумышленника — дети были напуганы, однако травм при первичном осмотре правоохранители не обнаружили.

По факту случившегося Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовные дела по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение двух заведомо несовершеннолетних лиц».

В ходе расследования следователями был проведен комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. В частности, в рамках расследования проведены судебно-медицинские, химические, молекулярно-генетические и психолого-психиатрические судебные экспертизы.

Так, согласно заключению комиссионной психолого-психиатрической судебной экспертизы, у 67-летнего мужчины в день убийства на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, которое сопровождалось галлюцинациями. В результате эксперты пришли к выводу, что он не вменяем и представляет социальную опасность для себя и окружающих лиц.

Уголовное дело уже направлено в суд — обвинитель требует направить злоумышленника на лечение в психиатрическую клинику. Суд уже приступил к рассмотрению данного дела.

Между тем, как рассказали местные жители региональному порталу E1.ru, семья, в которой произошла трагедия, приехала жить в Гагарку около четырех лет назад. Молодая пара построила двухэтажный дом на улице Гагарский Ключ. Поскольку в семье было трое малышей, родители обустроили для них детскую площадку.

Сельчане отмечали, что о семье было известно мало — они ни с кем не общались и жили за местной лесопилкой, вдали от жилого сектора. Они считают, что именно поэтому в день трагедии никто не услышал детских криков.

Злоумышленника зовут Сергей. В Гагарку он приехал незадолго до трагедии. Родителям нужно было отлучиться и пенсионер согласился приглядеть за детьми. По словам родственников, он был вполне благополучный и уравновешенный. В Гагарке он не проживал, а только приезжал в гости к своим детям и внукам. Сергею полностью доверяли. Примечательно, что у него не было проблем с алкоголем.

«Да вы сами подумайте! Не оставили бы никогда детей с ненормальным дедом. Он был адекватный, работал где-то в коммерции. Никаких конфликтов с ним никогда не было. Часто детям подарки привозил», — отметил второй дедушка детей, отец матери погибшего.

Ранее, в сентябре 2019 года, 53-летнего жителя Омска отправили на принудительное лечение в психбольницу за убийство двухлетнего внука — экспертиза показала, что в момент преступления находился в состоянии невменяемости и видел галлюцинации.

По данным ведомства, трагедия произошла 22 апреля в частном секторе на окраине Омска. В тот день пьяный 53-летний хозяин дома избил свою супругу и выгнал ее из дома. После этого он схватил двухлетнего внука и засунул его в раскаленную печь.

Услышав крики мальчика, женщина позвала на помощь соседку, вдвоем они смогли ворваться в дом и отобрать ребенка, который к тому моменту серьезно пострадал. Его госпитализировали с ожогами 50% поверхности тела. За жизнь малыша боролись несколько суток, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти мальчика не удалось.

Подозреваемый был задержан и арестован. По факту гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью.