«Этот анестетик лучше»: как стоматологи разводят россиян

23 стоматологии Челябинска вступили в сговор с целью продажи пациентам анестезии, сообщили в региональном управлении антимонопольной службы.

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Установлено, что медучреждения продавали анестетики тем больным, которые обращались за помощью по полису ОМС – следовательно, такая услуга должна была предоставляться им бесплатно. Торговали стоматологии «лидокаином», «артикаином», «артикаином + эпинефрином» и «мепивакаином», уточнили в УФАС. Одна инъекция обходилась пациентам в сумму от 110 до 400 рублей.

В итоге ведомство выдало медучреждениям предписание об устранении данных нарушений, а в отношении участников сговора пообещало возбудить административные дела.

Одна из жительниц Челябинска подтвердила СМИ, что в течение года несколько раз оплачивала анестезию в стоматологической поликлинике №4. При первом посещении врачи объяснили ей, почему анестезия делается платно, однако позже они стали молча выписывать чеки.

«Первое, о чем меня спросил врач: «Будем лечить кариес с анестезией или без»? Я сказала: «Конечно, с анестезией». Тогда стоматолог сказал: «Вы знаете, бесплатно мы ставим только «лидокаин», и он действует при удалении зуба. При лечении кариеса он неэффективен, поэтому анестезия будет платная: 200 рублей за укол», — рассказала челябинка порталу 74.ru.

Несколько дней назад стоматолог и вовсе предложил девушке заключить с клиникой договор на предоставление платных уколов. «И буквально в среду на прошлой неделе я снова туда пришла. Меня только спросили: «Будем ставить анестезию?» Говорю: «Да». И без каких-либо объяснений слышу сумму к оплате — 200 рублей — не накладная сумма. За год я максимум 1 тыс. рублей отдала, но если уколы могли поставить в рамках полиса ОМС бесплатно, почему этого не сделали?», — возмутилась пациентка.

Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский объяснил «Газете.Ru», почему в Челябинске могла сложиться такая ситуация. «Я представляю себе, как этот сговор выглядел. Врачи встретились на семинаре, и кто-то сказал: «А мы делаем платно». Вот и другие решили также разводить пациентов. Они обычно говорят: «Вот этот препарат лучше, но он платный», — отметил глава организации.

Такие мошеннические схемы действуют в России, потому что граждане не знают, какие услуги предусматривает ОМС, считает Саверский. «Люди в этом не разберутся все равно, потому что базовая программа госгарантии – серьезный документ, который надо уметь читать. Даже специалисты не всегда его могут понять. Из-за этого и появляются схемы развода на деньги», — пояснил правозащитник.

Отметим, что заинтересовался челябинский УФАС стоматологиями еще в конце июля 2019 года, когда в ведомство стали поступать жалобы горожан. Тогда пациенты также приходили в учреждения с полисами ОМС, после чего у них внезапно находилась аллергия на «лидокаин» — в итоге им предлагали более дорогостоящие анестетики. Однако, как отмечает УФАС, даже аналоги «лидокаина» по полису ОМС должны предоставляться бесплатно.

В итоге служба запустила опрос населения о том, как местные стоматологии проводят анестезию при лечении зубов. «Если вы столкнулись с поборами за анестезию в зубных кабинетах, просим предоставить письменные доказательства и пояснения в антимонопольную службу», — обращалось ведомство к горожанам.

Поборы в стоматологиях — история повсеместная. Только 3 июня 2019 года житель Брянска пожаловался на врача из Фокинской городской больницы им. Гедройц. Свою жалобу мужчина оставил на портале государственных медицинских слуг – в письме он заявил, что один из стоматологов оказывает пациентам услуги «с острой болью на коммерческой основе и без предоставления отчетных документов».

По словам брянца, если пациент начинает настаивать на лечении по полису ОМС, то врач отказывается применять анестезию. В ином случае ее стоимость составляет 500 рублей.

«Я не понимаю это что за бизнес на здоровье людей? Требую провести служебную проверку в отношении данного специалиста по лечению зубов, осуществить в отношении ее аттестацию о правилах и методике ведения лечения граждан с острой болью»,

— возмутился мужчина.

Отметим, что, согласно ФЗ №326 «Об обязательном медицинском страховании в РФ», в программу ОМС входит: прием стоматолога, снятие зубных отложений, обезболивание с применением анестетиков и стандартных одноразовых шприцев, а также лечение поражений зубов с пломбированием, гиперчувствительности и воспалений нерва, тканей и слизистой.

Кроме того, в перечни ОМС присутствует 10 наименований услуг хирургической стоматологии (удаление зубов, костных выступов и тд.), а также шесть наименований ортопедической (установка протезов, коронок и тд.).

При этом в целом с поборами, по данным опроса Фонда ОМС от ноября 2019 года, сталкивались 30,1% россиян.