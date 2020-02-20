«Уханьцев» закидывают камнями: все о коронавирусе к 21 февраля

Когда появится первое лекарство

— Согласно информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к 21 февраля в мире подтверждено 76 716 случаев инфицирования, из которых 75 465 зарегистрированы в республике. Умерли от болезни 2 247 человека, вылечились — 18 438.

— ВОЗ планирует получить результаты тестирования двух лекарственных препаратов от Covid-19 через три недели, сообщил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Одно из них представляет собой «комбинацию двух лекарств от ВИЧ — лопинавира и ритонавира», а второе — это «антивирусное средство под названием ремдизивир».

Реклама

— Тем не менее, клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса в Китае начнутся только в конце апреля, сообщил заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин. Некоторые разрабатываемые КНР виды вакцины уже начали тестировать на животных.

Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей из-за вируса

— Под медицинским наблюдением в РФ по-прежнему остаются почти 14 тыс. человек, прибывших из Китая. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Специалисты проводят лабораторное обследование граждан и их анкетирование, после чего направляют под наблюдение по месту жительства.

— Россия ежедневно теряет около 1 млрд рублей из-за ситуации с коронавирусом, заявил министр финансов Антон Силуанов. Главными причинами являются снижение турпотока и товарооборота с КНР.

Как выявить вирус за 10 минут

— Ученые в Шанхае планируют разработать экспресс-тест на коронавирус, позволяющий за 10 минут выявить заражение у человека, сообщает агентство «Синьхуа». Новое тестирование основано на анализе нуклеиновой кислоты в крови пациентов — в некоторых случаях оно может быть завершено в течение минуты. Специалисты также работают над созданием переносного набора для проверки на коронавирус в общественных местах и проведения самостоятельного анализа в домашних условиях.

— Тем временем в Украине произошли столкновения между правоохранителями и жителями поселка Новые Санжары в Полтавской области Украины. Люди выступали против прибытия в регион эвакуированных из китайского Уханя, сообщает украинский телеканал «Наш».

Эвакуированных разместили на карантин в местном санатории МВД. Украинская полиция задержала 10 человек, забрасывавших автобусы с приехавшими людьми камнями, палками и бутылками.

— Число зараженных коронавирусом на судне Diamond Princess в Японии достигло 634 после того, как были выявлены 13 новых инфицированных: двое среди экипажа и 11 среди пассажиров. Diamond Princess в порту Йокогама за два дня покинули 717 человек, в том числе шестеро граждан РФ, у которых не было выявлено симптомов заболеваний и тесты были отрицательными.