На Новый год в Пхукет: экс-помощница Дворковича брала путевками

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает «Интерфакс».

По версии силовиков, Алексеева брала взятки не деньгами, а дорогостоящими путевками: в 2016 году на Новый год она летала в Пхукет, и это стоило 2 млн рублей, а на майские праздники в том же году Алексеева отправилась в Доминикану, та путевка была куплена также за 2 млн рублей.

Дело расследуется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), максимальное наказание за которую составляет 15 лет заключения. Свою вину Алексеева не признала. На заседании в Басманном районном суде Москвы не уточнялось, за что именно была дана взятка, но указывалось, что Алексеева за путевки неким образом помогла взяткодателю по фамилии Якушкин.

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Посредниками при передаче взятки, по версии следствия, были гражданин США Джин Спектор и еще один фигурант по фамилии Белоножка.

Джин Спектор — изобретатель, запатентовавший в России лекарства от онкозаболеваний. Он родился в Ленинграде и последние 5 лет живёт в Санкт-Петербурге, передает портал «Говорит Москва». По крайней мере, еще в 2016 году Спектор являлся председателем совета директоров группы ОАО «Медполимер» — так он указан в официальном правительственном списке участников заседания правительственной комиссии по импортозамещению.

Это заседание прошло 8 июля 2016 года в Москве, в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева, а одним из его участников был как раз Дворкович.

В ноябре 2018 года стало известно, что Анастасия Алексеева была уволена из аппарата правительства России за самовольное разглашение служебной переписки министров и вице-премьеров журналистам, материалы скандала переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

В среду, 19 февраля, в законную силу вступил обвинительный приговор в отношении майора Минобороны Александра Кузьмина по делу о получении взятки за согласование испытаний и приемки скафандра «Орлан-МКС», который после должен был быть доставлен на Международную космическую станцию (МКС), передает »Коммерсантъ».

12 ноября 2018 года сотрудниками ФСБ был задержан майор Александр Кузьмин, отвечающий за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности.

Мужчина признался, что из-за сложного материального положения был вынужден вымогать деньги у представителя подмосковного АО «НПП «Звезда»», основного производителя скафандров для российских космонавтов.

Согласно вынесенному приговору, Кузьмина обязали выплатить штраф в размере 2 млн 100 тысяч рублей, а также на два года лишили права занимать организационно-руководящие должности.

Двумя днями ранее в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов. В пресс-службе «Титановой долины» отказались прокомментировать данную ситуацию.

«Гендиректора «Титановой долины» сегодня задержали в Екатеринбурге», — уведомил источник.

Как известно, эта ОЭЗ относится к зонам промышленно-производственного типа и является единственной на Урале и в Сибири.

В конце прошлого месяца в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере был задержан замначальника Управления по раскрытию социально-значимых преступлений и сопровождению резонансных уголовных дел Главного управления уголовного розыска МВД РФ Евгений Кузин.

По статье 290 УК РФ ему грозит 15 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейский пытался получить взятку в 25 миллионов рублей от 38-летнего уроженца Тбилиси, а ныне – жителя Москвы Дмитрия Чантурии, имеющего в определенных кругах статус «вора в законе» и прозвище Мирон.

Криминальный авторитет хотел, чтобы силовик за взятку поспособствовал прекращению в отношении Мирона проверки по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), по которой Чантурия мог быть осужден на 15 лет колонии.

В рамках этого же расследования правоохранительные органы в столице арестовали подчиненного Кузина Олега Агаева и бывшего сотрудника ФСБ Игоря Фролова, который, по версии следствия, был посредником при передаче взятки. Бывший сотрудник спецслужбы является сотрудником личной охраны Мирона.